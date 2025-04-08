證交所董座穩定軍心 林修銘：考量各種救市措施

應戰台股黑色星期一，證交所昨（7）日在盤前舉行穩定股市措施記者會。證交所董事長林修銘表示，密切關注台股各種指標，必要時彈性考量各種救市措施。

林修銘對投資人、上市公司、投資機構各提出呼籲。在投資人方面，強調面對國際股市波動難免，必須更理性看待，相信台灣企業的韌性、台美為合作夥伴關係，相信跟美方交涉會有好的結果。

他並呼籲上市公司面對如此轉變，在這段時間多開法人說明會，讓公開資訊更精準，並確實實施庫藏股制度；投資機構方面，則要留意營運風險。

美國總統川普對等關稅對全球股市衝擊超過市場原先預期，美、歐、亞股紛紛重挫，台股雖因清明節連休暫時躲過，但主管機關不敢輕忽。

金管會6日晚間臨時宣布護盤三措施，包括得以其他多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額、每日盤中借券賣出委託數量由原不超過單一證券前30個營業日之日平均成交數量30%調降為3%、上市及上櫃證券最低融券保證金成數由90%調整為130%；實施時間為7日至11日。

證交所表示，2024年8月2日及5日時，台股各跌4.4%、8.3%，借券賣出成交值高於前一日借券賣出成交值的增幅分別為59%及24%，顯見大盤走勢較為劇烈下跌時，借券賣出成交值會較前一日大增。

不過，昨天盤中可借券賣出委託數量調降為3%，4月2日借券賣出成交值104億元，昨日借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%，應有達到抑制空方賣壓效果。

證交所並指出，開放以其他多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額部分，也可增進投資人資金調度彈性。

證交所亦呼籲各證券商即時提供投資人協助，確保市場運作順暢，並協助投資人妥善應對資金調度需求。據了解，響應證交所舉措，昨天有不少金控公司彈性調度投信等員工協助聯繫證券客戶留意補足資金，以避免被斷頭。