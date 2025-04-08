台股慘綠宣告落入熊市 589檔融資維持率低…發出追繳令

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股昨日大跌2,065點、收19,232點，統計昨日上市櫃融資維持率低於130%的個股高達589檔，各大券商已陸續發出融資追繳令。記者許正宏／攝影
台股昨日大跌2,065點、收19,232點，統計昨日上市櫃融資維持率低於130%的個股高達589檔，各大券商已陸續發出融資追繳令。記者許正宏／攝影

台股昨（7）日大跌2,065點、收19,232點，跌破熊市臨界點19,533點，隨著短線修正超過二成，宣告邁入熊市；櫃買市場也從歷史新高拉回後大跌24%，同步轉「熊」。由於行情崩跌，統計昨日上市櫃融資維持率低於130%的個股高達589檔，各大券商已陸續發出融資追繳令。

台股清明連假前即出現修正，上周三（2日）連假前最後一個交易日融資維持率已經降至148%，不少個股更已跌破130%的融資維持率，昨日加權指數大跌2,065點，融資餘額再砍135.6億元、降至2,852.5億元，融資維持率持續降至133.8%，斷頭賣壓恐大舉出籠。

根據統計，昨日上市櫃融資維持率低於130%的個股高達589檔，各券商已大舉發出融資追繳令。另外，目前融資維持率仍大於130%、但小於140%的個股有441檔，其中，方土昶（6265）、旭源（8421）、皇田（9951）、伍豐、尚立、北基、華建、大億金茂、力積電、山富等，融資維持率已經降至130%邊緣，今日若台股持續重挫，相關個股融資維持率非常可能跌破130%，恐面臨新一波融資追繳令的追繳壓力。

統一投顧董事長黎方國指出，昨日加權指數融資維持率跌破140%，僅剩133.8%，今日若續跌，有可能盤中就跌破130%，融資追繳令勢必萬箭齊發。不過，昨日由於成交量低迷，融資減少的程度不如想像中的大，今日成交量若放大，融資減少幅度勢必擴大，加上斷頭賣壓，今日融資維持率可能跌幅更重。

台新投顧副總經理黃文清表示，昨日台股無量下跌，但融資餘額仍減肥達135.6億元，今日成交量若能增加，融資餘額減肥金額應會更大。

目前只能且戰且走，觀察各國與川普協商的過程中，若能有國家示範達成協議，台股短線仍有機會跌深反彈。

股市無量下跌，櫃買指數融資維持率大降至132%，昨日也出現爆出大額違約交割的個股。

櫃買中心昨日公告，券商申報光通訊廠波若威發生違約交割事件，為今年以來上櫃公司第二起個股違約交割案例，違約交割金額2,106萬元，也是今年以來金額最大筆。

根據櫃買中心網站資料，這起違約交割事件由台新台中、永豐金等券商通報。昨日上櫃股票總體的違約交割金額則為2,420萬元。今年第一起違約交割是IET-KY，2月11日違約交割金額1,631萬元。

台股歷史十大跌點
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