證交所明示「零股可開放補繳融資擔保」？ 小資族別高興太早

川普關稅風暴今天重擊台股下殺逾2千點，證交所不僅傍晚出面信心喊話，更提出「問答集」給券商作為「多元擔保品」方案的指引，明示零股、海外有價證券（包括股票、債券）兩大項目將可作為擔保品來替代現金補繳，彌補融資擔保維持率不足，不過投資人可別高興太早，因為目前券商對此態度不一，投資人能否真正受惠於政策美意，還大有變數。

尤其是「零股」能否真正開放成為融資擔保品，券商願否配合，已成為廣大散戶，尤其是小資族能否受惠於金管會政策美意的二大重要關鍵。

金管會雖然周日並未發布平盤下不得放空的規定，但今天上市櫃股票超過9成以上跌停，已使明天的「平盤下都不能放空」形同「自動生效」，經過證交所和櫃買中心盤點，上市公司和上櫃公司各有1039家和847家，跌停的股票分別有936家及766家，合計有1702檔股票將遭限制平盤下不得放空。

比起平盤下不得放空，金管會的「多元擔保品」方案開放的程度，在券商將對股民發出融資擔保追繳令的當下，反而更受廣大股民關切，尤其是手中現金部位不足的股民們。而在證交所「暫行措施問答集」中點名開放券商承接作為擔保品的主要有二大標的，一是海外有價證券，二是零股，尤其是後者，最和財力有限的小資族相關，例如很多小資族因為股價太高，連0050這種國民ETF都買零股，而且股價太高已促使很多股民先前大買零股，倘若券商真能受理零股來補繳融資擔保，也可解了小資族短時間內難以籌措的燃眉之急，但倘若券商不願受理零股，而小資族手上又缺乏現股或現金作擔保，恐怕只好含淚被斷頭。

對此一家券商高層指出，證交所今天已發函給全體券商執行「多元擔保方案」，這家券商已完成相關程式的修改，「受理零股不是問題！」反而較為困擾的在於「基金」，因為基金並不像股票、債券或是零股，都有黑板上立即可見的牌告價，反而得等到隔日才能知道最新價格，也成為券商在鑑估擔保品價值的障礙；這位高層也指出，零股和現股的擔保性的確有所不同，但由於零股同樣有買賣成交價可立即認定，因此不會成為受理問題。

但現在最大問題，在於也有不少券商對於是否配合執行仍保守以對，包括部分券商資訊人員雖然表示對資訊系統沒把握執行，但也有其他券商認為，受理零股擔保的資訊系統的調整其實很容易，現在就看券商自己的配合意願。

尤其，金管會或證交所在發函時，仍不忘註記，「是否受理仍授權融資機構（即指券商）自行評估流動性來決定。」換言之，倘若券商不願配合，金管會或證交所頂多增加「道德勸說」，此外並無任何強制力，因此，投資人恐怕不能高興得太早，仍得要看自家下單的券商是否願意配合政策執行，否則只能另覓他法，自求多福。