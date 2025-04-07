台股狂殺逾2,000點 新台幣匯率為何戲劇化「貶翻升」？

美國關稅政策重擊，台股7日狂殺2,065點，寫歷年最大跌點，國內匯市則在中央銀行鐵腕阻貶下，戲劇化上演「豬羊變色」，由重貶1.42角翻為升值3.3分，收在33.055元，為兩周高點；匯銀主管預估，央行至少拋出8億美元抑制新台幣貶幅，加上外資匯出、投信海外基金贖回潮等需求湧現，市場交易熱滾滾，一日爆出25.395億美元的成交巨量。

台股今天雪崩式下跌，央行外匯局局長蔡烱民解釋，主要是消化清明連假期間兩天的賣壓，台股與美股的連動性非常高，但台灣經濟基本面還不錯，外資今天還買超台股逾百億元。

蔡烱民坦言，匯市今天上午觀望氣氛濃厚、交易略見失衡，「央行確實有進場調節」，不過到了下午，匯市供需已轉為平衡，並強調「匯市由貶轉升，是市場供需決定」。

蔡烱民表示，自今年4月2日美國川普總統宣布對等關稅措施，至今天為止，美元指數累計貶值1.69%，主要貨幣對美元漲跌互見，其中日圓匯率升值2.66%，歐元匯率上漲1.95%，新台幣匯率升值0.1%；人民幣與韓元分別對美元貶值0.55%與0.17%。

匯銀主管指出，今天上午台股殺聲震天、狂跌逾2,000點，「全市場都在搶購美元、沒人賣匯」，這就是央行所謂的供需失衡；受此影響，新台幣匯率早盤最低貶至33.23元，最多貶值1.42角。為避免匯市交易失序，匯銀主管說，央行在上午「猛力拋匯」、積極提供市場流動性，估計至少拋出8億美元。

匯銀主管也說，外資今天早盤確實有買匯撤出，但力道並不顯著；新台幣匯率重貶，主要是所有的銀行都在搶購美元；不過，午後市場氣氛丕變，不少客戶為規避風險出售海外基金，投信業因應基金贖回潮進場拋匯轉現金，匯市供需轉趨平衡。

展望後市，匯銀主管說，新台幣匯率強弱，要先看台股何時能持穩，但從今天逾千家跌停來看，台股短期內仍有賣壓，估計新台幣匯率將維持33~33.5元區間偏弱整理。