證交所曝936檔股票明平盤以下禁止放空 降低震盪的風險

川普政府關稅海嘯引起全球股災，未避免今天台股開盤遭惡意放空，6日金管會將借券賣出委託量上限從30%降至3%。證券交易所表示，觀察過去大盤走勢較為劇烈下跌時，借券賣出成交值會較前一日大增，所以將今日盤中可借券賣出委託數量調降為3%，對比2日借券賣出成交值104億元，今日借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%，應有達到抑制空方賣壓效果。

多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額部分，可以增進投資人資金調度彈性。證交所表示，目前針對多元擔保品已整理相關問答集並將其發布於國內業務宣導網站，供各證券商參考。證交所呼籲，各證券商應即時提供投資人協助，確保市場運作順暢，並協助投資人妥善應對資金調度需求。另今日跌停上市證券計936檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施，此舉有助於適度減少投機性放空對股市的衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。

今日臺灣發行量加權股價指數收盤指數19232.35點，下跌2065.87點，跌幅為9.70%，一般交易成交值為1472.95億元。另三大法人進出方面（不含鉅額交易），外資買超168.21億元，自營商賣超9.04億元，投信賣超2.36億元，三大法人合計買超156.81億元；其中外資買超台積電1621張，顯示國際投資人對於臺灣核心企業持續關注。

美國總統川普於4月2日公布大規模對等關稅措施，涵蓋所有貿易夥伴，市場對貿易戰擴大及經濟衰退之憂慮升高，導致美國股市主要指數於3、4日大幅走跌，期間道瓊工業指數累積下跌9.26%、標普500指數下跌10.53%、那斯達克指數下跌11.44%、費城半導體指數下跌16.74%，台積電海外存託憑證（ADR）於美國收盤也下跌，跌幅13.84%；近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內臺灣發行量加權股價指數多會與全球市場連動。

為因應國內外金融情勢變局，金管會已於6日宣布自7日至11日採行三項股市穩定措施，包括得以其他多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額、每日盤中借券賣出委託數量由原不超過單一證券前30個營業日之日平均成交數量30%調降為3%、上市及上櫃證券最低融券保證金成數由90%調整為130%，其後亦將持續關注國際金融情勢變化及國內資本市場狀況，適時調整上述股市穩定措施。

證交所指出，面對國際情勢造成市場波動，應回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期臺股震盪走勢，證交所將密切注意相關國際事件對臺股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，證交所將適時發布正確訊息，鼓勵上市公司加強與投資人溝通，如舉辦業績發表會、法人說明會等，讓投資人瞭解公司因應措施，亦持續督促上市公司落實執行買回庫藏股、發布重大訊息說明美國關稅政策重大影響及因應措施，加強落實資訊透明度，並配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。