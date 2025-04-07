台股暴跌不怕 證交所再舉一證凸顯外資對台股信心

川普政府宣布加徵關稅措施，引起全球股市劇烈震盪，證交所繼今天開盤前的信心喊話後，傍晚再發新聞稿，列舉三大法人對台股買賣超證明，外資對台股的信心。證交所表示，外資今天買超168.21億元，自營商賣超9.04億元，投信賣超2.36億元，三大法人合計買超156.81億元；其中外資買超台積電（2330）1,621張，顯示國際投資人對於臺灣核心企業持續關注。

7日臺灣發行量加權股價指數收盤指數19,232.35點，下跌2,065.87點，跌幅為9.70%，一般交易成交值為1,472.95億元。證交所表示，三大法人進出方面（不含鉅額交易），外資買超168.21億元，自營商賣超9.04億元，投信賣超2.36億元，三大法人合計買超156.81億元；其中外資買超台積電1,621張，顯示國際投資人對於臺灣核心企業持續關注。。

美國總統川普於4月2日公布大規模對等關稅措施，涵蓋所有貿易夥伴，市場對貿易戰擴大及經濟衰退之憂慮升高，導致美國股市主要指數於4月3、4日大幅走跌，期間道瓊工業指數累積下跌9.26%、標普500指數下跌10.53%、那斯達克指數下跌11.44%、費城半導體指數下跌16.74%，台積電海外存託憑證(ADR)於美國收盤亦下跌，跌幅13.84%；近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內臺灣發行量加權股價指數多會與全球市場連動。

為因應國內外金融情勢變局，金管會已於4月6日宣布自4月7日至4月11日採行三項股市穩定措施，包括得以其他多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額、每日盤中借券賣出委託數量由原不超過單一證券前30個營業日之日平均成交數量30%調降為3%、上市及上櫃證券最低融券保證金成數由90%調整為130%，其後亦將持續關注國際金融情勢變化及國內資本市場狀況，適時調整上述股市穩定措施。

觀察2024年8月2日及5日，臺股分別下跌4.43%及8.35%，借券賣出成交值高於前一日借券賣出成交值之增幅分別為59%及24%，顯見大盤走勢較為劇烈下跌時，借券賣出成交值會較前一日大增；是以自今日盤中可借券賣出委託數量調降為3%，4月2日借券賣出成交值104億元，今日借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%，應有達到抑制空方賣壓效果；以其他多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額部分，可以增進投資人資金調度彈性，證交所已整理相關問答集並將其發布於國內業務宣導網站(https://dsp.twse.com.tw/tradingPromotionManual/list)，供各證券商參考，證交所亦呼籲各證券商即時提供投資人協助，確保市場運作順暢，並協助投資人妥善應對資金調度需求；另今日跌停上市證券計936檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施，此舉有助於適度減少投機性放空對股市的衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。

面對國際情勢造成市場波動，應回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期臺股震盪走勢，證交所將密切注意相關國際事件對臺股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，證交所將適時發布正確訊息，鼓勵上市公司加強與投資人溝通，如舉辦業績發表會、法人說明會等，讓投資人瞭解公司因應措施，亦持續督促上市公司落實執行買回庫藏股、發布重大訊息說明美國關稅政策重大影響及因應措施，加強落實資訊透明度，並配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。