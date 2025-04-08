整理包／台股摜破2萬點大關！金管會終極手段全面禁空？盤點歷史上5次限空令

川普4月3日宣布實施對等關稅，血洗全球股市，台灣也將面臨32%關稅，7日清明連假後開市第一天，台股幾乎全面跌停，崩跌逾2千點，成史上最大收盤跌點，台積電也重挫跌停。

金管會6日傍晚已緊急宣布限空令，一、放寬抵繳擔保品範圍，二、調降借券賣出量、由30%降至3%，三、拉高融券保證金成數、由90%升至130%，實施期間自4月7日至4月11日。

究竟限空令是什麼？歷史上的限空令發生背景為何？經濟日報整理相關資訊，幫助投資人了解救市措施。

限空令三階段是什麼？

當股市波動劇烈，為了維持市場穩定、避免股市崩盤，主管機關（金管會）會適時祭出限空令，所謂的限空令，其實就是讓投資人不得對個股放空，根據力道強到弱可分為以下三階段：

1.限制借券賣出量：

限制借券賣出的總量，投資人仍可以融券放空，但限制當天的放空量不能超過成交量的某個百分比。

這次金管會祭出的措施，就是投資人每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的30%調降為3%。也就是說，假設某檔個股一天成交量是3萬張，過去外資可借9000張做放空，未來只能借900張放空，空方賣壓打了一折。

2.平盤以下不得放空：

若一檔股票的現價低於前一日收盤價，也就是跌破平盤，就不能放空。

3.全面禁止放空：

終極手段是「全面禁止放空」，也就是「禁空令」，通常出現在重大金融危機或股市連續崩盤時，投資人只能做多或觀望，禁止所有做空操作方式。

台股史上5次限空令

台股歷史上曾有5次限空令，第1次限空令是1998年亞洲金融風暴，規定平盤以下不得放空。

第2次是2008年全球金融海嘯，當時美國發生次貸風暴，導致美國第四大投銀雷曼兄弟倒閉，引爆全球金融危機，台股大跌超過50%。政府於當年9月22日宣布，150檔個股平盤以下禁止放空，10月1日改為「全面禁止放空」，也是有史以來最嚴峻的限空令，持續長達5年，直到2013年才解除。

第3次是2015年8月中國股市崩盤，台股連帶遭受波及，金管會宣布實施限空令，平盤以下禁止放空，為期一個月。

第4次是2020年3月新冠疫情大爆發，美股不到10天經歷4次熔斷，台股崩盤跌到8千多點，3月18日金管會實施限空令，借券賣出委託數量由30％降為10％，隔日國安基金進場護盤。

第5次則是2022年俄烏戰爭，加上美國鷹派升息、通膨等利空衝擊，台股面臨萬三保衛戰，金管會10月1日先祭出「限制借券賣出總數」、「提高融券保證金成數」，10月12日再祭出第二波升級版「限空令」，10月21日更進一步祭出禁空令，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日平盤以下不得放空。

限空令無效還有哪些招？

若這波限空令還是煞不住台股跌勢，金管會下一步只能再擴大打擊面，採「禁止平盤下放空」，甚至進一步實施禁空令「全面禁止放空」，但副作用就是量能恐更加萎縮。

資深券商主管表示，金管會沒有一開始就下令禁空的原因可能有二，一是全球股市暴跌，還沒有人祭出救市措施，金管會不宜過度干預，二是市場預期7日開盤會暴跌千點，須讓台股合理反映賣壓，若一開始就下猛藥，可能金管會救市空間失去彈性。

此次金管會將借券總量砍至3%，主要是瞄準外資禿鷹，因為借券放空九成都是外資，先抑制外資空頭，後續國安基金也研擬進場護盤，減緩台股賣壓。

台股時止跌？法人這樣看

台股7日一開盤就跳水2000多點，盤面一片綠油油，上市櫃超過1,600家跌停板，股民平均資產蒸發50萬元以上，台股何時止跌？

台新投顧提出三大止跌觀察訊號，一是短期觀察半導體如何課稅，二、台積電與英特爾的案子是否成立，三、中長期景氣是否陷入衰退。現階段對台股選股策略，建議留意三大類，包括高殖利率、相對低波動、內需型。

富邦投顧董事長陳奕光則認為，台股要止跌沒那麼快，可觀察幾個重點，首先成交量必須放大，觀察今日多檔個股跌停鎖死，投資人想賣也賣不掉，成交量萎縮；再來是美股要先止跌，台股因連假休市未能及時反應，後續得看美股表現。

第三個則是指標股如台積電、0050等需先止跌，恢復投資人信心；最後則是觀察國安基金何時進場護盤，有助穩盤勢。

（資料來源：記者廖珮君、蔡靜紋）

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