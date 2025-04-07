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川普關稅引爆股災 業者：人禍型修正是財富重分配良機

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天台股一開盤隨即下跌2千多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。本報資料照片
美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天台股一開盤隨即下跌2千多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。本報資料照片

美國總統川普祭出對等關稅後，引爆全球股災。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，市場情緒轉為恐慌之際，投資人忽視上周硬數據「美國非農就業與ADP小非農就業｣均優於預期，是實體經濟依然穩健的有力證明，回顧911事件、COVID-19等「人禍」所造成的市場修正，往往帶來財富重分配機會，投資人應做好股債配置，因應短期震盪。

蘇皓毅指出，川普的關稅恫嚇本質上是談判過程與手段，2026年11月即將到來的美國期中選舉將是政策上重要的制約力量，除非全面執政的共和黨想禮遇民主黨。細觀川普政策多有互相矛盾之處：一方面希望製造業回流美國，一方面又忽視成本上升，期待聯準會降息；一方面期待弱勢美元改善貿易赤字，但弱美元又會加劇輸入型通膨。

蘇皓毅強調，今年投資重點在擬定策略、仰賴機制，而非預測。猜測捉摸不定的川普發言、或是推估政策先後順序，來擬定投資策略極其困難，但這不代表不投資。他指出過去「人禍」型股災，往往帶來財富重分配機會，此時投資人應做好股債配置，因應可預料的短期市場震盪，建議適度拉高「投資等級債、複合債基金」的比重，並以中短期存續期間為主，減少投資組合波動，並檢視手上可用資金，保持耐心穩定扣款，適時利用不定額加碼扣款及單筆抄底，把握低檔建倉機會。

「股市有90%的參與者會虧錢，因為他們缺乏兩個特質：資金和耐心。」德國投資大師安德烈・科斯托蘭尼說。蘇皓毅也提醒勿因市場恐慌而忘了「長期投資」這項重要信念，若投資目的本就為退休規劃者，通常配置多為股六債四或平衡型基金已經分散風險，且長達20-30年的規劃，本就會遇到景氣循環的市場修正期，只是短期內全球股市快速修正難免引起情緒恐慌，但投資重點還是應回歸「長期複利效果」而非「波段操作」。

台股 關稅

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