國安基金沙盤推演三重點 是否進場護盤明下午見分曉

台股今日重挫2065點，據了解，國安基金對於是否進場護盤，已完成三大沙盤推演，包括：一，將視今日美股開盤和明日台股開盤之後的表現；二、其他國家或地區的股市跌幅；三、美股期指下跌收斂的程度，是否召開臨時委員會議進場護盤，最快明日下午見分曉。

根據國安基金幕僚的評估，在亞股中，以香港股市今日下跌13%最具指標意義，台灣雖然跌勢不是最嚴重，但這是因為台股有10%最大跌幅的限制，因此要再觀察明日股市開盤之後狀況。

倘若這次國安基金再度進場護盤，這將是國安基金操盤手，也是財政部次長阮清華第三次進場護盤，相較於之前，這次川普關稅風暴重擊台股的程度並不遜於新冠疫情期間，而且台股市值也是史上最高，這些都增加護盤的難度。國安基金目前最高可用額度為2千億元，相較於整個大盤市值規模，以及此次進場護盤為史上最高的「高點護盤」，也使國安基金在出手的時機點和子彈的運用，必須更加謹慎。

法人則預期，明日市場的跌幅至少超過5%，雖然不致再跌一次停板，但估計整個跌幅恐怕在8%左右。