已開發歐洲股票基金淨流入12.83億美元 續居冠

川普關稅政策引發連鎖反應，全球股市動盪。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年3月27日至4月2日止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入12.83億美元超越其他市場居冠，拉丁美洲與歐非中東市場亦呈現微幅淨流入；美國股票基金持續淨流出但金額縮小至46.56億美元，亞洲不含日本股票型基金淨流出2.16億美元，全球新興市場呈現淨流出7.28億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國新關稅政策的提前宣布使市場重新評估全球貿易格局，由於較預期更為激進的關稅措施和更快的實施進程，引發投資人恐慌賣壓。不過，隨著多數貿易夥伴優先進行談判，留出談判空間。

另方面，最新美國3月非農就業數據達22.8萬人，優於市場預期，此外，上周五(4日)聯準會主席鮑爾指出失業率維持於4.2%，顯⽰經濟基本面仍具有韌性，但近期信心數據明顯轉弱，後續可持續留意高頻數據，如初領失業補助人數變化。

安聯收益成長多重資產基金謝佳伶表示，短線可能持續波動，但從評價面來看，許多不確定性的負面干擾已有反映在價格之中，隨著相關政策的影響在未來幾週更加明朗，市場有望逐漸穩定並從超賣中反彈。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，在不斷變化的政策格局下，川普政府承認美國於AI領域的領先地位且希望保持領先，該定調對人工智慧產業發展有正面影響，未來監管放鬆、商業友善環境有利更多技術投資和資本市場活動。

安聯投信台股團隊表示，由於關稅影響層面較預期廣，短期股市反應將較為波動，建議持續觀察該關稅政策有無後續補充的豁免產品及國家。尤其考量對等關稅政策對各產業公司目前影響不一，投資人需保持彈性因應市場變化。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，目前宣布的關稅政策不包括半導體，而AI伺服器若為墨西哥製造，仍適用美墨加協定(USMCA)、零關稅；但若在其他地區製造仍面臨關稅議題，整體來看，蘋果供應鏈、筆電、手機、網通、顯卡及電子書等消費性產品可能影響較大。