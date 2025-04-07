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朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

關稅大戰開打 首家降評台股至「減碼」的外資是這家

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
川普投下關稅震撼彈。（路透）
川普投下關稅震撼彈。（路透）

美國總統川普日前公布各國對等關稅稅率後，關稅戰正式開打。摩根士丹利（大摩）大摩在最新出具的「亞太新興市場策略」報告中指出，關稅戰將導致全球經濟衰退的悲觀情境浮現，使得企業獲利、估值等都將進一步調整，通常貿易依存度較高的北亞地區最為不利，因此給予將台灣從原先「中立」降至「減碼」，成為外資圈中第一家降評台股至「減碼」的機構法人。

另外，大摩將韓國、澳洲也納入減碼，因其在調整初期可能不像以往那麼具防禦性，且估值相對偏高，類似美股。

悲觀情境下的目標，包括反映全球衰退情境的獲利與估值假設。在市場出現失衡時，通常對貿易高度曝險的北亞市場表現較差，儘管日圓升值有助於緩解以美元計價的報酬，特別是對於內需型或防禦性股票。

台股 關稅

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