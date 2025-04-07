國安基金待命 不排除召開臨時委員會就因應對策討論

國安基金於7日表示，美國川普政府於4月2日宣布新一輪關稅政策，除針對全球多數貿易夥伴加徵10%基準關稅外，並進一步課徵「對等關稅」，其中美國將對我國加徵32%關稅。此舉造成國際股市大幅波動，4月3日至4月4日道瓊指數累計下跌9.26%，標普500指數累計下跌10.53%，那斯達克指數累計下跌11.44%、費城半導體指數累計下跌16.74%。由於我國產業結構與美國高度互補，造成我國台灣資本市場與國際股市高度連動，與美國股市連動更是密切，於此情形下，台股短期面臨震盪。

國安基金指出，為因應美國加徵關稅危機，我國政府已啟動跨部會應變機制，確保我國產業之國際競爭力與出口動能，對於金融市場之穩定亦有相關因應對策。行政院已編列880億元的專案資金，針對電子、鋼鐵等受衝擊較大的產業，提供必要的財務支援與產業升級協助，例如提供出口商授信、保證及保險優惠及提供相關租稅優惠等。此外，總統亦公布對美談判之原則及策略，包括擴大對美採購及投資、排除非關稅貿易障礙、解決高科技產品出口管制與洗產地問題等，政府將竭盡全力，與美國強力進行協商，爭取合理待遇，相信憑藉台灣企業的韌性與創新能力，加上政府的全力支持，定能共同克服當前挑戰。

因應目前股市變局，金管會已宣布自4月7日起至4月11日止，採行（一）投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額；（二）調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%；（三）上市及上櫃有價證券最低融券保證金成數由90%調整為130%。應有助穩定市場。

國安基金說明，面對當前局勢，短期市場波動固難以避免，但終將回歸基本面，呼籲投資人理性評估市場資訊，審慎面對近期台股震盪走勢。國安基金將密切關注國內外股市情勢，不排除召開國安基金臨時委員會，就國內外政經情勢及相關因應對策進行討論，以維護投資人信心及我國資本市場穩定。