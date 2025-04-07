川普關稅政策可能會適得其反 景順：應繼續投資亞洲市場

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，投資人應繼續投資亞洲市場，該地區不僅在評價方面更具吸引力，而且成長前景相對更佳。亞洲各國政策制定者可能會加強財政和貨幣刺激力度，為當地經濟成長提供支撐，並確保經濟成長基本面穩定。7日的市場走勢顯示，關稅政策可能會適得其反。

趙耀庭認為，投資人對美國經濟的健康狀況更為擔憂，尤其是擔憂關稅是否會引發美國國內經濟衰退。美國經濟可能面臨停滯性通膨風險，投資人可能會尋求其他市場來避險。

美國總統川普上周末表示除非美國與特定國家間的雙邊貿易逆差完全消除，否則對等關稅將會維持不變，這言論加劇市場的拋售情況。這些言論進一步增加潛在談判或暫緩措施的不確定性，尤其是考慮到一些國家即使與美國有貿易順差，也被徵收10%的基本關稅。

川普認為，美國股市下跌只不過是為解決美國經常帳赤字而服用「藥物」的結果。他還表示美國公債殖利率下降帶來益處。趙耀庭表示，但這似乎主要是由於市場傾向「避險」及市場預計美國聯準會可能進一步降息所致。然而，聯準會主席鮑爾於4日表示，聯準會並不急於降息，導致美國公債殖利率隨之略微回升。

中國大陸於4日宣布，自4月10日起對所有從美國進口的商品加徵34%的反制關稅。因美國方面可能會有進一步的升級措施，宜保持觀望市場反應。香港恆生指數及台灣加權指數在4月7日均出現較大跌幅，清明假期後，兩者均一度接近10%的跌幅。日本東證股價指數TOPIX亦下跌超過7%。

趙耀庭表示，亞洲市場的波動較大，其中一個原因是其經濟結構更依賴於貿易（亦稱為「亞洲出口模式」）。美國政府採用簡單的方法計算加徵關稅稅率（將雙邊貿易逆差除以該國對美的總出口額），意味著亞洲國家將遭遇更高的關稅。

亞洲貨幣相對美元表現較好，尤其是日元，展現出防禦性與避險特性。美元走弱可能反映出，當考慮到對所有貿易夥伴加徵關稅造成的累積影響時，美國經濟受到的影響將較大多數其他國家大。