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美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

台股跌兩千點 外資撿什麼？這兩檔個股擠進買超前十名

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

台股慘遭川普關稅措施血洗，一開盤就下殺1,144.65點，終場重跌2,065.87點，跌幅9.7%，收19,232.35點，不過外資7日卻逆勢買超168.21億元，其中買超前十名中個股占兩檔，分別為台泥（1101）、新光金（2888），買超台泥34,279張、新光金14,417張。

川普宣布對等關稅稅率，衝擊全球股市，台股今日出現補跌賣壓，盤中重挫逾2,000點，收盤重挫2,065點，收19,232點，摜破兩萬大關，並寫下歷史最大跌點。

權值股全數慘綠，除台積電（2330）收在跌停848元外，聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）、廣達（2382）等同樣呈現跌停。台積電為繼2008年12月2日以來首度開盤跳空跌停，並一路鎖死至收盤，收848元，市值降至21兆9,909億元，跌停委賣張數逾11萬8千張，零股達254萬股委賣。

不過外資卻出乎意料並未賣超，反而買超168.21億元，買超前10大依序為：群益優選非投等債（00953B）買超162,306張，元大滬深300正2（00637L）買超74,249張，元大美債20正2（00680L）買超48,976張，台泥買超34,279張，期元大S&P原油反1（00673R）買超32,371張，凱基美國非投等債（00945B）買超26,208張，中信中國高股息（00882）買超22,390張，富邦越南（00885）買超16,428張，新光金買超14,417張，國泰20年美債正2（00688L）買超13,780張。

在眾多ETF當中，前十名中唯二買超的個股為台泥和新光金，台泥今爆出逾11萬張大量，收29.8元，跌幅8.02%，為少數未跌停個股；新光金收跌停11.25元，但外資仍持續買超，今年以來買多於賣，持股比重拉升至33%。

台股 關稅

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