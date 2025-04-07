台股殺戮日！龍巖抗跌引話題 公司手握1,061張台積電

川普關稅政策衝擊全球，台股7日大跌2,065點，寫下史上單日最大跌點紀錄，不過殯葬概念股龍巖（5530）卻相對有撐，盤中從谷底攀升，最終收73.4元，跌幅4.68%。

台股今日歷經史詩級崩盤，多數個股開盤即跌停，民眾哀鴻遍野，反倒意外讓龍巖浮上檯面，由於龍巖屬於殯葬概念股，網友笑稱「關稅燒不到陰間」。

不過，業內指出，所謂「關稅燒不到陰間」只是網友在台股殺戮日苦中作樂的說法，事實上，龍巖屬於「純內需」產業，相對不受川普關稅影響，營運相對穩健。

需要注意的是，龍巖過去在業外股票投資上多有著墨，也曾因買賣台積電（2330）受到市場矚目，據2024年財報，龍巖目前持有1,061張台積電，帳面持有成本約11.4億元，每股持有成本約1,075元，若以台積電今日收盤價848元計算，帳面潛在虧損約2.4億元。

龍巖2024年稅後純益16.07億元，年增32.9％，每股稅後純益（EPS）3.83元。龍巖指出，目前塔墓毛利率平均可達90%以上，禮儀服務毛利率約45%，並超過400億已銷售合約，未來若符合會計原則可認列收入。

龍巖布局全台，目前陵園共7座，包括新北市三芝白沙灣安樂園、新北市萬里龍巖福田、花蓮龍巖蓮園、桃園龍巖富岡、台中龍巖寶山、嘉義龍巖嘉雲、高雄龍巖安泰，禮儀服務處共13處、追思會所共12館。

龍巖指出，老年人口市場規模持續成長，據國家發展委員會中華民國人口推估，去年65歲以上人口達448.9萬人，死亡人口約20.2萬人，2060年65歲以上人口將達750.3萬元，死亡人口約31.9萬元，65歲以上人口成長率約67%。