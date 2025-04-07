股災如何操作？基金平台業者：風險控管要有 這樣買是關鍵

美國總統川普祭出對等關稅後，掀起全球股災。台股今天開盤即重挫，未能倖免於外部衝擊，業者表示，此時需謹慎控管風險，不適合單筆重押，也應避免過度槓桿，可善用定期定額與逢低加碼策略，等待市場回歸基本面，避免因恐慌錯失長期資產增值的機會。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭分析，川普加徵關稅意在縮減貿易逆差與財政赤字，強調反制匯率操控與補貼行為，同時藉關稅增收，為未來減稅與財政改革鋪路。

對於投資人來說，最關心的問題是如何判斷市場是否已落底。羅瑤庭指出，短期來看，若美國與主要貿易盟友（如歐洲、日本、南韓、台灣等）談判成功並將關稅降至10%至15%，將是市場的正面訊號。此外，若印度和越南等東南亞國家能避免成為中國「產地洗白」的跳板，也有助於市場信心回穩。

羅瑤庭表示，面對政策不確定性加劇與股市劇烈震盪，投資人應做好資產防禦與風險控管。首先，應避免過度集中在單一股票或是單筆重押，尤其是當市場風暴來襲時，若公司基本面不穩，可能會導致資本損失。此外，高槓桿或結構性商品在市場波動劇烈時，會使損失無法控制，因此應謹慎使用。