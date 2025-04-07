想趁股市大幅拉回進場 專家建議採用這個投資策略

川普關稅風暴引發全球資本市場動盪，對於想趁股市大幅拉回時進場的投資人，保德信市場策略團隊主管葉家榮建議，可採用「大額定期定額」策略，也就是將原先單筆拆成6到12筆的資金，分批設定定期扣款買進，布局方向可以長線多頭的全球股、美股及台股為首選，也可將較不受關稅衝擊之醫療與基礎建設產業為布局標的。

葉家榮表示，川普的對等關稅與原前預期的差異非常大，等於是對出超於美國愈多的經濟體課稅愈重，衡量的合理性有待商榷。雖然對美國來說可以減少貿易逆差、促進製造業回流，進而增加政府財政收入，但這次會讓美國平均關稅稅率上升至25%之上，除了使美國面臨停滯性通膨壓力，衝擊最大的更是美國長期倚賴的亞洲與歐洲製造大國。

葉家榮指出，相對於成熟國家，新興市場較無力反擊，因為新興國家大都為以出口為主要經濟體，通常透過較高的關稅來扶持本地產業發展，而這波關稅對台灣經濟與產業的長期影響也相當可觀，主因中國、台灣、越南、以及泰國都被課徵高關稅，而這些都是台商最重要的生產基地，各個產業皆受到重大衝擊。

針對投資方向，葉家榮認為，醫療產業、基礎建設受到的影響相對較低，主要原因在於這些產業具備剛性需求，且多屬於內需導向型產業：醫療產業因其不可或缺的特性，需求穩定且不易受外部經濟波動影響；基礎建設產業則因政府支出及公共工程需求持續存在，能在經濟壓力下保持一定的韌性，這些產業的內需特性使其在面對國際貿易摩擦時，能夠減少外部衝擊，維持穩定的運營環境。

債市方面，葉家榮說，投資等級債券因殖利率走低而成為避險工具，具備防禦抗波動功能，吸引資金流入以降低風險，加上目前持續擁有5%以上的收益優勢，將成為投資者在不確定性中尋求較穩健的選擇。

至於想趁股市大幅拉回時進場的投資人，葉家榮表示，建議可採用「大額定期定額」策略，也就是將原先單筆拆成6到12份的資金，分批設定定期扣款買進，布局方向可以長線多頭的全球股、美股及台股為首選，亦可將上述提到較不受關稅衝擊之醫療與基礎建設產業為布局標的。