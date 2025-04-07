台股崩盤！台積電創辦人張忠謀身價估蒸發逾117億元

受美國總統川普拋出對等關稅衝擊，台股7日崩盤2065.87點，台積電（2330）並罕見跌停，相較先前台積電2013年7月19日曾出現跌停，距離該次時隔約12年。隨台積電股價下跌，台積電創辦人張忠謀若先前退休持股未賣，身價估將單日蒸發逾117億元。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，若沒賣，以今日收盤價換算持股約價值1060億元，相較清明連假前收盤價942元，換算市值1177.5億元，減少117.5億元。

此外，財經雜誌富比世（Forbes）日前公布2025年億萬富豪榜，特斯拉和SpaceX執行長馬斯克擠下LVMH集團創辦人阿諾特，成為全球首富。台灣共54人進榜，其中台積電元老曾繁城（台灣排名第50）持股台積電2947.3萬股，換算台積電持股市值從277.64億元下降至249.93億元，單日台積電持股價值蒸發約27.7億元。

台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電639萬2834股，以台積電今日收盤價848元計算，市值約54.2億元，較清明節前收盤價換算市值60.22億元，單日減少約6億元。

台積電前董事長劉德音退休前持股台積1291萬股，若也未賣，換算價值約109.47億元，較廉價前121.61億元，單日減少約12.14億元。