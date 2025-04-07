台股遭血洗 張忠謀、郭台銘、林百里身價瞬間蒸發

台股7日遭血洗，7日收19,232.35點，大跌2,065.87點，多達937家上市公司跌停，權王台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）都以跌停收盤，張忠謀、魏哲家、郭台銘、林百里等人身價也瞬間大蒸發。其中，郭台銘身價一口氣縮水261.32億元，張忠謀以退休前持股12.51萬張計算，則是蒸發117.62億元。

川普關稅海嘯來襲，引發全球股災，台股7日重跌2,065.87點，寫下收盤最大跌點，終場收在19,232.35點，跌幅9.7%，成交量急縮僅1,472.95億元，為2022年12月30日以來新低量。

權值股全數慘綠，除台積電以跌停848元收盤，下跌94元之外，聯發科（2454）、鴻海、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）、廣達等都是跌停收盤；台積電為繼2008年12月2日以來首度開盤跳空跌停，且一路鎖死至收盤，市值下降至21兆9,909億元，跌停委賣張數逾11.8萬張，零股達254萬股委賣。

台積電股價慘跌，創辦人張忠謀、董事長魏哲家的身價也大蒸發，以張忠謀退休前持股12萬5,137張計算，身價蒸發117.62億元，魏哲家持有台積電6,392張，身價也縮水6億元。

鴻海收138.5元，下跌15元，創辦人郭台銘持股174萬2,198張，身價大蒸發261.32億元；廣達收210元，下跌23元，董事長林百里持股41萬5,738張，身價縮水95.61億元。