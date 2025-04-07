台股重挫投資人可進場嗎？ 專家提醒要注意這一點

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聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
基金經理人表示，台股短線可能面臨較大震盪，等待市場情緒平穩後，股市走勢將回歸基本面。本報資料照片
基金經理人表示，台股短線可能面臨較大震盪，等待市場情緒平穩後，股市走勢將回歸基本面。本報資料照片

台股今天重挫2065點，收在1萬9232點。統一台股增長主動式ETF（00981A）(基金之配息來源可能為收益平準金)擬任基金經理人陳釧瑤表示，關稅政策餘波未過，台股短線可能面臨較大震盪，等待市場情緒平穩後，股市走勢將回歸基本面。

陳釧瑤表示，雖然關稅可能為台股企業獲利帶來負面影響，但仍有部分族群具備投資機會，包括美國製造概念股，如受惠台積電在美擴產的廠房設備類股；出口非美市場為主的企業，如以中資品牌為主的供應鏈。而部分影響程度較小，但股價回落至中長期合理水位的企業，也具備投資潛力。

陳釧瑤表示，推估在美國終端需求下滑、供應鏈共同分攤關稅的假設下，多數半導體產業將受到影響，影響程度則需視加徵關稅的分攤比例而定。半導體晶片部分，這次宣布的對等關稅並未涵蓋半導體晶片，即便後續川普針對半導體晶片課徵關稅，由於半導體晶片多已組裝成品再輸入美國，預計直接影響有限，主要來自關稅戰可能導致美國終端需求下滑，後續關注台積電17日法說會動向。

伺服器方面，陳釧瑤說，由於雲端服務業者的剛性需求，加上部分台股企業已將廠房移至墨西哥，受惠美加墨協定，沒有額外對等關稅，預計影響較低。而電子紙、半導體設備耗材、工具機、被動元件、車用及重電族群，由於部分企業擁較高毛利率，或是出貨至美國比重較低，預估影響也較低。

統一投信表示，金融市場的恐慌反應可能也出乎川普意料，加上關稅政策並非完全沒有轉圜餘地。觀察VIX恐慌指數在上週五已攀升至45，根據過去經驗，當VIX 來到40以上時，多接近股市低點，投資人無須在此時恐慌賣出。但投資人仍需留意短線股市風浪較大，逢低布局宜採定期定額或分批進場方式。

台股 關稅

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