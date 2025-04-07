通膨疑慮升！法人：抗通膨資產 短債優於長債

美國總統川普對等關稅政策震撼全球，台股7日開盤補跌，加權指數重挫逾2,000點，創史上最大跌點，上市櫃公司逾1,700檔跌停，避險需求大增，美公債ETF是盤面少數上漲標的。中國信託投信建議投資人留意三大類抗通膨標的，包括短債、金融債、金融股ETF。

中國信託投信表示，聯準會恐陷入升息或降息的兩難局面，建議投資人以抗通膨與防守為當前的核心投資策略，其中短債具有類現金的特性，可作為川普與各國關稅談判中的避風港，應優先配置，但也要注意匯率風險；至於金融業因國內導向特性，也具相對韌性，屬於防禦性產業，因此金融債與金融股ETF，也是可以考量的標的。

中國信託投信進一步提到，川普宣布對等關稅政策後，美國聯準會主席鮑爾隨即警告，關稅可能同時推高物價並減緩經濟成長，貨幣政策正面臨棘手抉擇。若通膨因進口成本上升而突破3至4%，聯準會可能被迫升息以抑制物價壓力，但這將進一步壓抑消費和企業投資，加劇成長放緩，甚至讓停滯性通膨風險成真。

反之，若選擇降息以刺激經濟，則可能讓通膨失控，侵蝕購買力。這種「壓抑通膨還是刺激成長」的兩難，讓聯準會進退維谷，類似1970年代石油危機後的困境。

關稅戰恐進一步放大這一風險。根據Capital Economics估計，若關稅稅率達25%，年底通膨率可能超過4%，而JETRO預測2027年美國GDP可能下降2.7%。中國大陸已於4月10日對美商品加徵34%關稅並限制稀土出口，歐盟的反制也蠢蠢欲動。若貿易戰升級，全球供應鏈斷裂與美國家庭債務上升將削弱消費力，停滯性通膨恐成為現實。

對此，中國信託投信建議，投資人可轉向抗通膨資產以分散風險，並調整債券部位以因應不確定性。在投資標的的選擇上，可增持公用事業、醫療保健與必需消費品等抗周期行業，而海外占比銷售低、受關稅影響小的金融業，或現金流充足的大型企業，則可考慮透過債券或股票ETF方式持有；減持消費性產業與新興市場債券，因後者利差擴大風險更高。

另外，投資人可保留部分現金或短債ETF，尤其短債具備類現金特性，可確保資金靈活性，並靜待市場低點浮現。