資金轉向債券 美債、投資級債買氣較強

川普關稅政策加劇股市震盪，推動資金轉往債市，過去一周，整體固定收益型ETF共獲84.91億美元資金淨流入，其中，美債、亞債分別獲67.49億、14.92億美元淨流入，但歐債出現5.67億美元資金淨流出。從債券信評看，投資等級債ETF資金流入56.75億美元，非投資等級債ETF則遭6.81美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，儘管關稅政策不確定性風險高，仍看好美國公司債市機會。因為美國經濟衰退風險仍低、企業違約率可望持續低於長期平均，投資人對收益型資產的需求仍強烈。然因未來隨著更多政策明朗化後，市場表現分化的程度會擴大，更需要有主動管理的專業團隊嚴選持債、管控風險並爭取收益機會。