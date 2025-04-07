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關稅戰掀全球股災 長債避風港崛起

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

川普對等關稅政策的推出，為全球金融市場投下一顆震撼彈，富蘭克林華美投信FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊指出，在此高度不確定的環境下，投資人風險偏好急遽下降，資金大量流向避險資產，長天期投資級債券因其穩健特性與潛在資本利得優勢，正迅速成為市場避風港的首選。

川普關稅政策超出預期，引發全球股市重挫。上周美股三大指數大幅下跌，標普500指數跌9.08%，那斯達克重挫10.02%，費半暴跌逾16%進入熊市。日經與德國DAX指數分別下跌9.0%與8.1%。台股因連假延遲反應，7日重挫2065點收19232點。

避險情緒推升債市，美10年期公債殖利率首次跌破4%，美元指數跌破103，油價跌至2021年低點。根據Bloomberg資料，投資級債券僅微跌0.33%，展現卓越抗震性，成為市場動盪中的避風港，遠優於非投資級債券-2.03%及各主要股市8%以上的跌幅。

洪慧珊表示，川普關稅政策的影響遠超市場預期，不僅導致美股大幅修正，也使非投資等級債與新興市場債承壓，信用利差擴大。與此同時，資金大量流入債市避險，10年期美債殖利率由約4.17%大幅下降至3.93%，反映市場對經濟衰退風險的擔憂。

洪慧珊指出，對等關稅政策短期內將推升通膨壓力，抑制消費增長，並提高製造業成本，進一步壓縮企業獲利，甚至可能導致美國經濟陷入停滯性通膨的風險。同時，聯準會的利率政策也成為市場關注焦點。雖然市場預期今年可能降息三碼，但通膨壓力與勞動市場數據的穩健性可能使聯準會採取更為謹慎的態度。

她補充，對於投資人而言，當前市場波動加劇，應重新平衡股債配置，尤其是以投資級債券作為核心防禦部位。長天期投資級債券不僅能提供穩定的息收，若市場進一步預期降息，還能帶來資本利得的雙重收益。

為因應市場需求，富蘭克林華美投信推出FT投資級債20+ ETF於7日起至11日公開募集。00982B追蹤「ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數」，選擇BBB+到BBB-評級的債券，確保投資品質。同時，基金透過多元化配置降低風險，採用月配息，並設有收益平準金機制。

洪慧珊強調，在當前高息環境下，00982B具備優質息收的特性，並能在未來市場進一步降息時，享有資本利得的潛力，對於尋求防禦性資產的投資人而言，00982B提供了一個進可攻、退可守的選擇。

台股 關稅

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