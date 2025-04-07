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外資大竄逃 亞股全數走跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。資料來源：彭博，中國信託投信整理
外資對亞洲股市買賣超金額。資料來源：彭博，中國信託投信整理

美國總統川普點燃全球關稅戰爭，針對多國進口商品加徵高額關稅，引發全球金融市場劇烈震盪，外資資金於上周出現大竄逃，統計新興亞洲市場最近一周淨流出62.8億美元，2025年以來淨流出達454.9億美元。上周亞股全數走跌，僅印尼股市維持平盤，市場恐慌情緒持續蔓延。

今年以來外資大幅撤出亞洲市場，整體新興亞洲淨流出金額達454.9億美元，其中台灣淨流出金額居冠，達182.5億美元，其次為印度140.1億美元、南韓85.3億美元。而近一周外資資金大舉撤出南韓，單周金額高達44.4億美元，其次為台灣淨流出8.1億美元；印度淨流出4.7億美元。

股市表現部分，上周亞股全面疲軟，跌幅較重的為越南股市達8.1%，其次依序為泰國跌4.3%；南韓跌3.6%；印度跌2.6%；台灣跌1.4%；菲律賓跌1%，印尼股市持平，顯示受到川普關稅政策的不確定性影響，亞洲股市全面壟罩賣壓。而泰國與台灣為今年以來跌幅最重的市場，分別下跌19.46%及16.42%。

中國信託投信指出，亞洲市場的資金流出反應出投資者對未來的不確定感到恐慌，當前各國陸續傾向與美國進行談判，在對等關稅談判期間，經濟仍存在下行風險，市場存在高度不確定性，全球股市預料會持續出現波動與修正。另一方面，值得留意美國財報周起跑，本周包括重量級銀行，如摩根大通、摩根史丹利、富國銀行等都將公布財報，市場將密切關注大行對經濟、消費看法及未來一年指引。

由於關稅最大的不確定性已陸續反應，若各國願意與美進行談判，未來情況可望溫和好轉，但政策不確定性風險仍高，在此背景下，企業很可能下修全年盈餘指引，但下半年或具機會擊敗財測指引，投資人需密切關注後續發展。

另一方面，美國政府於上周宣布將課徵越南46%的對等關稅，拖累越南股市表現，不過越南官方也迅速做出回應，總書記蘇林與川普通話，就降低關稅進行協商，越方表示願與美國進行談判，將美國進口商品稅率降至0％，同時建議美國對越南出口至美國的商品徵收相同的關稅。川普表示，雙方談話「富有成效」，並答應於日後赴越拜訪。此交流兩方均同意繼續談判，尋求於近期簽署雙邊協議。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，美越展開關稅協議，目前市場觀望談判結果，若後續有正向進展，勢必利於越股後市表現。此外，越南基本面持續表現強勁，今年第1季經濟成長率6.93%，為2020年來最高增幅，受春節假期消費需求和國際遊客數量增加，服務業對GDP增長的貢獻率為53.7%；工業建築業同樣表現強勁，貢獻率達40.2%，因此當美越雙方談判做出利於雙方的結論時，預料越南的關稅衝擊將可降低，或有機會重拾投資人青睞。

台股 關稅

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