今日我最強！台股史詩級崩盤 這4檔竟拉尾翻紅

川普關稅颶風橫掃國際股市，台股7日出現史詩級崩盤，盤中一度爆殺2,086.2點、終場重挫2065.87點，雙雙寫下歷史最慘烈紀錄，但名軒（1442）、大統益（1232）、冠軍（1806）、大台北（9908）等四檔個股竟還拉尾翻紅。

台股7日收盤，集中市場跌停家數達937家，指數跌9.7%，收19,232.35點，總成交值僅1,472.95億元；櫃買市場跌23點、跌幅9.69%，收214.38點，總成交值581.25億元。

專家建議，股市短線仍波動，想趁股市大幅拉回布局的投資人，可採「大額定期定額」策略，即將原先單筆拆成6到12份的資金，分批設定定期扣款買進，布局方向以長線多頭的全球股、美股及台股為首選，亦可將相對不受關稅衝擊之醫療與基礎建設產業為布局標的。

法人表示，這波關稅對台灣經濟與產業的長期影響相當可觀，主因中國大陸、台灣、越南泰國都被課徵高關稅，都是台商最重要的生產基地，各個產業皆受到重大衝擊。

此外，這波關稅對美國的經濟活動與通膨也非一次性影響，而是幾個月且可能透過轉嫁等過程而拉長通膨影響的時間。據彼得森國際經濟研究所（PIIE）的預估，將影響全球GDP約0.43%，美國GDP預估下降1.45%，全球貿易量將減少1.8~3.6%；在通膨方面，PIIE預期通膨率將上升1.98%，而且目前市場對於未來1年的通膨預期已快速上揚到3.45%，顯示停滯性通膨的「滯脹效應」正蠢蠢欲動。

專家表示，美國經濟若因就業與消費數據惡化、股市暴跌而受重創，可能促使關稅政策轉圜，但市場的不確定性將使影響的時間拉長，短期需觀察談判進展與經濟走勢，未來談判可能納入匯率讓步空間。