台積電睽違16年跳空跌停 委賣達近12萬張

美國關稅海嘯來襲，全球股市重挫，台股7日重跌2,065.87點，跌幅9.7%，成交量急縮僅1,472.95億元，台積電（2330）則是繼2008年12月2日以來首度開盤跳空跌停，並一路鎖死至收盤，收848元，跌停委賣張數逾11萬8千張，零股達254萬股委賣。

川普宣布對等關稅稅率衝擊全球股市大跌，美股3日、4日接連重挫，道瓊工業指數指兩天合計下跌3,910.46點、跌幅9.26%，那斯達克指數下跌2,013.26點、跌幅11.44%，標普500指數下跌596.89點、跌幅10.53%，費半指數跌723.1點、跌幅16.74%。台積電ADR也是接連重挫7.64%、6.72%，累計兩個交易日下挫13.8%。

然而川普6日維持強硬態度表示，除非解決貿易逆差問題，否則不會在關稅上讓步。川普堅持「美國不會再和你們國家有貿易赤字，我們不做這種事，因為對我來說，赤字就是損失，我們要的是順差，最糟也得打平」。

川普政府宣布自2025年4月9日起，對部分各國再額外加徵不同比率的對等關稅，其中對台加徵達32%，雖然半導體目前未被列入加徵項目，但作為智慧型手機等產品的上游關鍵零組件，供應鏈一旦受擾仍將間接受創。

台股7日收盤大跌逾2,000點，寫下收盤最大跌點，權值股全數慘綠，除台積電收在跌停848元外，聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）、廣達（2382）等同樣呈現跌停。

台積電繼2008年12月2日以來首度開盤跳空跌停，並一路鎖死至收盤，收848元，市值急凍2兆4,376億元，降至21兆9,909億元，跌停委賣張數逾11萬8千張，零股達254萬股委賣。