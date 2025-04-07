台股上市櫃共1702家跌停 電信、食品族群抗跌

台股今天重挫2065.87點、跌幅達9.7%，創歷史單日最大跌點及跌幅紀錄，合計1702家上市櫃個股跌停，電子、半導體、汽車、航運、紡織、金融等類股無一倖免；台股除了反向ETF衝高之外，僅4家個股上漲，電信股、食品股等相對抗跌。

台股今天終場重挫2065.87點，收在19232.35點，集中市場有936家上市個股跌停、上櫃股766家跌停，合計高達1702家跌停。

觀察各類股走勢，上市半導體股重挫，台積電、聯發科、聯電、創意、世芯-KY、瑞昱等全數跌停作收。

電子指標個股一片慘綠，代工大廠如鴻海、廣達、緯創、英業達、和碩、仁寶全數跌停，品牌廠華碩與宏碁也亮綠燈；光電類股中，面板雙雄友達、群創及鏡頭雙雄大立光、玉晶光也倒地跌停。

傳產股同樣難以倖免，汽車指標股裕隆、中華、裕日車，以及紡織指標股儒鴻、聚陽及製鞋大廠寶成、豐泰、來億-KY等均跌停；自行車雙雄巨大、美利達也鎖住跌停。

航運股如貨櫃三雄長榮、陽明、萬海及散裝龍頭裕民，以及航空雙雄長榮航、華航全數亮燈跌停。

不過，台股一片綠油油當中，反向ETF衝高，元大台灣50反1、國泰台灣加權反1、富邦台灣加權反1及群益台灣加權反1等4檔逆勢漲停；上市個股中僅冠軍、名軒、大統益、大台北4檔逆勢收紅。

電信股向來為資金避風港，電信三雄今天股價跌幅縮小，中華電、遠傳下跌4.6%，台灣大下跌2.59%，電信股成為抗跌指標。民生內需的食品股成為盤面相對較抗跌的族群，味全、味王、大成等跌幅約7%。

金融類股中，富邦金、國泰金、凱基金、玉山金、元大金、台新金等罕見跌停；彰銀停幅9.1%，華票下跌約5%，相對抗跌。