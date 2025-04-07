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台股重挫2,065點收19,232點 失守兩萬點、寫收盤最大跌點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股收盤大跌逾2,000點，寫下收盤最大跌點。中央社
台股收盤大跌逾2,000點，寫下收盤最大跌點。中央社

清明連假期間美國總統川普發布對等關稅政策，全球股市重挫，台股由於連假期間休市，7日補跌，收盤大跌逾2,000點，寫下收盤最大跌點，權值股全數慘綠，除台積電（2330）收在跌停848元外，聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）、廣達（2382）等同樣呈現跌停。

台股早盤以20,153.57點開出，終場收19,232.35點，下跌2,065.87點，跌幅9.7%，成交量1,473億元。櫃買則收214.38點，下跌23點。

高價股表現同樣表現弱勢，全數跌停，其中創意（3443）、健策（3653）等兩檔摔出千金行列，台股僅剩11千金。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，中華電（2412）、龍巖（5530）、鴻海、台泥（1101）、聯發科、廣達、兆豐金（2886）、台灣大（3045）、統一（1216）、第一金（2892）、台新金（2887）、遠傳（4904）、彰銀（2801）、統一超（2912）、合庫金（5880）等。

統一投信表示，川普於4月2日，正式對多國實施「對等關稅」政策，其中台灣面臨32%的關稅增幅，部分歐盟國家不妥協，中國大陸甚至回敬關稅課徵，關稅戰於周末尾聲未見緩和，短期內不確定性及不安情緒，將使股市壓力重重。建議待融資餘額等籌碼安定，搭配國安基金動向，及關稅戰更明朗，作為指標，短期操作建議保守因應。

台股 關稅

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