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台股血崩 這檔營建股逆勢收紅

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影。
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影。

川普關稅政策衝擊全球，台股7日開盤崩跌，下跌逾2,000點，營建族群幾乎全面跌停，惟名軒（1442）相對有撐，儘管開盤跌停，但逆勢上漲，收83元，漲幅2.46％，成交量約5,000張。

名軒去年在百億造鎮大案「名軒海樂地」交屋入帳下，推升全年營運來到高點，2024年稅後純益26.27億元，年增52.4％，每股稅後純益（EPS）7.17元，創下歷史新高。名軒今年2月營收4.73億元，年增79.77%；累計今年前兩月營收8.12億元，年減30.43%。

名軒指出，今年入帳主力仍是「名軒海樂地」，且淡江大橋可望在2026年完工，將助攻淡海的發展與剛性需求，加上淡水房價基期相對較低，具有優勢，預期今年可持續銷售交屋認列。

台股 關稅

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