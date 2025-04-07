台股重挫2065點、收1萬9232點 成交量僅1472億

在川普風暴衝擊之下，台股終場以19232.35，下跌2065.87點作收，成交量由於投資人不敢進場加碼使賣單無法成交，僅為1472.95億，創下近幾年來單日成交量新低紀錄，對於投資人的因應對策，統一投顧董事長黎方國提醒投資人，這二天千萬不要存著「攤平」的心態去加碼重災區的持股，這是非常危險的，他反而觀察盤勢建議，包括一些債券ETF，例如元大、富邦、中信所發行的美債ETF仍有上漲，建議投資人如果要墊高融資維持率，而不被斷頭，其實此時可以加碼這些美債ETF。

黎方國指出，證交所上周五的融擔維持率是152%，他估算，今日大盤跌10%，換算融資維持率會跌12%，因此今晚出爐的融擔維持率可能會是140%左右，所以若明天再跌個8%，等於維持率會跌10%至130%，券商發出的融資擔保追繳令最大量的時點估計會在明日，所以他預估周四、周五的斷頭賣壓量最大，其中最大的賣壓會在周五，但他也認為，如此一來，股市反而會儘快落底，

舉例來說，倘若手中此時股票是台積電或鴻海，也不要想著去加碼來攤平。他強調，投資人此時不要去貪便宜，因為明天若又跌個8%，維持率仍會下降，等於跌上加跌、慘上加慘，「千萬不要去買震央中心的股票」。

若手中有現金，黎方國反而建議投資人寧可去買電信股這些抗跌股票。對於如何維持130%的維持率，黎方國也提出教戰心法分析，因為融資追繳是用整戶維持率來看，即使一支股票損失40%，仍不會被追繳，而且比起股票ETF慘跌，反而不少債券ETF是上漲的，例如透過元大、中信、富邦等業者發行的投資等級公司債ETF，把整戶維持率墊高，反而有機會把整戶維持率拉高至130%以上，千萬不要去攤平現在重災區的股票，他認為這是最危險的。