股市恐慌下跌 投信法人建議做好三個分散

金融市場的恐慌情緒已相當程度反映經濟衰退的預期，全球股市大幅下跌，投信法人預期，波動仍將持續一段時間；在此同時，市場也為願意承受短期波動風險，並能夠逢低買進的長期投資人提供進場布局的機會。

凱基投信建議，投資人目前要做好三個分散：股債分散、產業分散、區域分散，同時在波動中留意超跌後的逢低買進機會。

凱基投信表示，建議所有類型的投資人短期內增加高評等債部位以平衡股票部位風險。考量聯準會受關稅引發通膨掣肘，市場可能會不斷地調整對於聯準會的降息預期，公債殖利率仍有波動風險，目前以相對具有較為中性的存續期間級較高票息的全球A級投資級公司債最具投資價值，建議增持部位。

股票部位則建議降低股票部位集中度，避免過度重押高波動產業（如科技、非核心消費），並適度分散至防禦型／內需產業（如必須消費、醫療保健與公用事業）。區域部分，適度降低美股部位並增加歐洲與亞洲股市亦是可以考慮的選項。此外，具有低波動／價值特性的股票在當前市況中可能展現抗跌特性，提高未來恢復的機率。

目前無論從VIX波動指數（4收在45.31，為2020疫情後最高水準）或CNN的恐懼貪婪指數（4日收在4分，2022／5／12以來最低水準） 來看，市場已不僅反映了關稅的不確定性，甚至過度反映經濟衰退預期，進入極度恐慌的狀態。

凱基投信指出，當前關稅的影響仍處在動態變動的狀態，即便是最專業的投資人，也很難成功預測短期走勢。對於長期投資人而言，相信如果處在對的賽道上，留在市場上的「時間」會比想要抓準投資的「時間點」更加重要。若因恐慌貿然拋售持股，往往之後會面臨買不回來的困境，更加不利資產收復失土。因此不建議投資人於短期出現超跌跡象時大幅降低持股。相反地，而是應趁此機會透過資產配置，透過再平衡調整投資組合股債組成，把握「他人恐懼我貪婪」的時機，以分批的步調逢低布局掌握中長期投資的機會。