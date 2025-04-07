川普關稅釀股災 台灣房屋周鶴鳴：黑天鵝來襲、資產將重新分配

川普關稅政策重擊全球股市，台股一片綠油油，台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，黑天鵝來襲，經濟陷耐力戰，台灣房市也進入觀望盤整期，資產將重新分配。

台灣房屋集團趨勢中心觀察2000年以來，台灣6次股災後比較該年第1季到第4季數據房價指數變化，代表預售市場的國泰房價指數，該年第1季和第4季數據都走揚。實價資料該年房價也都較前一年增長，增幅最明顯的是2022年美國暴力升息釀股災，當年全台房價竟漲11.3%。

周鶴鳴指出，過去每逢全球金融動盪，美國多以量化寬鬆（QE）手段快速挽救經濟，包括2020年COVID-19後聯準會積極印鈔，台灣央行接連降息，2018年中美貿易戰後台灣因資金回流與熱錢效應，反而助長房價上漲。

另外2003年SARS後政府以土增稅減半徵收刺激房產交易，也讓股災呈現先修正後回補，資產重新分配的格局。

不過，周鶴鳴表示，這次不同以往，影響層面和盤整期將更長。

他表示，川普提出的關稅政策並非單一事件，而是牽動全球供應鏈與產業轉移的大格局，目前市場關注焦點轉向台灣央行是否將釋出更明確的寬鬆態度。若通膨壓力趨緩、出口數據轉弱，央行不排除適度調整貨幣政策救經濟。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，川普毀滅式關稅政策，短時間內全球投資人信心潰散，波及的產業廣度仍在持續擴大，對股市影響幅度不容小覷，就台灣股市而言，短時間台股內不可避免劇烈震盪。

股災之下，投資型買盤的布局規畫也將趨向保守，不過更重要的是房市政策，從去年開始房市飽受限貸令影響，槓桿操作型的置產族早一步收手，削弱房市交易量斷崖式跳水的可能性。然而，買方普遍期待價跌，觀望保守態度，若有股市重災戶想賣房救股，勢必得讓價換成交。

周鶴鳴分析，雖然整體市場氛圍趨於保守，但資金不會完全撤出市場，而會尋找抗震能力強的資產。然在全球經濟震盪下，不動產抗通膨效益更加顯著，若出現條件良好、價格合理的標的，仍有機會吸引中長線買盤低點進場。

特別是七都中蛋黃區精華地段、具交通機能或建設利多議題，在危機中反而更顯價值。