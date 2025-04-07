台股寫單日最大跌點 分析師坦言有用的良方只有這個

川普宣布對等關稅稅率，衝擊全球股市，台股雖因清明連假休市暫時躲過，但7日仍是難逃重挫的走勢，一開盤就下殺1,144.65點， 以20,153.57點開出，指數開低走低，盤中重挫逾2,000點，寫下單日最大跌點；分析師坦言，明日恐將面臨融資斷頭賣壓，台股底部在那？現在還看不到， 至於要如何救市？唯一有用的只有國安基金，同時也要盡速與美國進行雙邊貿易的談判。

川普的對等關稅稅率一出爐，全球股市慘遭空頭血洗，美股四大指數上周四及周五兩天跌幅達9%~16.7%不等，台積電ADR重挫13.8%，台股在清明連假後開盤陷入補跌風暴，即使金管會祭出限空令也是無力回天！集中市場一開盤就跳空下殺1,144.65點，以20,153.57點開出， 指數開低走低，一度下探19,212.02點，下跌2,086點， 寫下盤中歷史最大跌點。

盤面上各類股齊挫，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）等權值股重挫跌停，權王台積電失守900元關卡， 跳空以跌停848元開出，下跌94元，市值急凍2兆4,376億元，降至21兆9,909億元， 跌停排隊賣單超過13萬張，影響大盤指數約686點。

證券分析師張陳浩認為，以往曾被用來救市的漲跌幅減半措施， 在漲跌幅拉升至10%之後就未再使用過， 原因在於漲跌減半，代表的是跌勢未完， 賣壓未宣洩，等於是在溫水煮青蛙，並沒有效果；另一個有一些作用的是平盤下不得放空的限制，可以減少一些想賺災難財的賣壓。

張陳浩強調， 唯一有用的是國安基金， 具有安定市場信心的效果，以最近一次國安基金在2022年7月12日宣布進場後曾反彈千點，不過在當年10月曾出現破底後再往上拉升；不過，在2020年疫情時， 國安基金宣布進場後， 指數就一路反彈往上；也就是說， 國安基金只要宣布要進場就具有安定市場信心的效果。

不過，造成股市重挫的根本要盡速解決， 張陳浩強調，應與美國針對雙邊貿易進行談判， 來解決關稅稅率的問題，有談就有機會，至於適合的談判人選，張陳浩認為， 副總統蕭美琴、台積電董事長魏哲家是適合的談判代表，不過，經濟部應先整合產業的看法， 端出合適的策略再交由魏哲家代表台灣產業界去談判。

台股7日在恐慌賣壓出籠下重挫，上市櫃超過1,600家跌停板，大盤指數寫下單日最大跌點，張陳浩表示， 明日恐將面臨融資斷頭賣壓， 指數仍有大跌的可能， 至於何時可以止跌？目前還無法預估，在擔憂經濟恐因關稅造成大衰退的情況下，底部沒人看得到。