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獨／股災斷頭金管會提多元擔保品救融資 證券公司：難以量化不能做

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台股綠油油一片，據第一線營業員說，已有不少投資人因為擴大信用而在這一波下跌中斷頭。記者黃寅／攝影
台股綠油油一片，據第一線營業員說，已有不少投資人因為擴大信用而在這一波下跌中斷頭。記者黃寅／攝影

台股綠油油一片，據第一線營業員說，已有不少投資人因為擴大信用而在這一波下跌中斷頭，而金管會所提出的「具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。」的暫行措施，因作業倉促，根本來不及辦理，也救不了這波的被追繳者。

中部一位女營業員說，斷頭者多是融資過度或是拿股票質押借錢再買股者，因為擴張了信用，在這一波面臨追繳，還有許多人已被斷頭。金管會雖提出了可以拿多元擔保品補繳融資的辦法，但未具體說明是何物，一般而言就是房子、土地或是在其他證券公司的股票，但這些要在一、兩天完成擔保手續，作業上有困難，一上午尚未見有人提出。

一名證券公司主管說，股票和土地都已設定給債權銀行，證券公司無法設定債券，除非是客戶已面臨斷頭又不願補繳，證券公司才會在斷頭後另提起訴訟，追回債務。而且所謂的「其他多元擔保品」未說明是何物，又難以量化，金管會宣示的意義較大，沒有實效。目前有效的，就是拿第三人股票質押最直接有效。

女營業員說，其實川普上台後，股市就很不穩，因此有提早提醒客戶要保守應對，但仍有不少人在這一波受傷，他們身為營業員，心裡也很不好受，並為客戶擔心。

她說，至今不敢相信川普仍會堅持他所提出的對等關稅政策，因為當全世界都對一個人有意見，甚至連原先的支持者都轉向，那種壓力是何其的大，又怎是一個人可以承受的。因此，她仍對川普的政策可能最終會改變抱一絲希望，這樣客戶也才能鬆一口氣。

不過，她也認為，股市終有下跌的時刻，對手中握有現金者卻是最佳的投資時刻，也許可以在適當的時機危機入場，掌握致富的契機。

台股 關稅

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