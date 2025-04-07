凱基投信：做好「三散」並逢低買這些

當前金融市場的恐慌情緒已相當程度反映經濟衰退的預期，導致全球股市大幅下跌，短期內，凱基投信預期波動仍將持續一段時間。但在此同時，市場也為願意承受短期波動風險，並能夠逢低買進的長期投資人提供進場布局機會。投資人目前要做好三個分散：股債分散、產業分散、區域分散，同時在波動中留意超跌後的逢低買進機會。

首先，所有類型的投資人短期內增加高評等債部位以平衡股票部位風險。考量美國聯準會受關稅引發通膨掣肘，市場可能會不斷地調整對於聯準會的降息預期，公債殖利率仍有波動風險，其中以相對具有較為中性的存續期間級較高票息的全球A級投資級公司債最具投資價值，建議增持部位。

股票部位則建議降低股票部位集中度，避免過度重押高波動產業(如科技、非核心消費)，並適度分散至防禦型/內需產業(如必須消費、醫療保健與公用事業)。區域部分，適度降低美股部位並增加歐洲與亞洲股市亦是可以考慮的選項。此外，具有低波動/價值特性的股票在當前市況中可能展現抗跌特性，提高未來恢復的機率。

目前無論從VIX波動指數(4月4日收在45.31，2020疫情後最高水準)或CNN的恐懼貪婪指數(4月4日收在4分，2022年5月12日以來最低水準) 來看，市場已不僅反映關稅的不確定性，甚至過度反映經濟衰退預期，進入極度恐慌的狀態。

當前關稅的影響仍處在動態變動的狀態，即便是最專業的投資人，也很難成功預測短期走勢。對於長期投資人而言，如果處在對的賽道上，留在市場上的「時間」會比想要抓準投資的「時間點」更加重要。若因恐慌貿然拋售持股，往往之後會面臨買不回來的困境，更加不利資產收復失土。因此不建議投資人於短期出現超跌跡象時大幅降低持股。相反地，而是應趁此機會透過資產配置，透過再平衡調整投資組合股債組成，把握「他人恐懼我貪婪」的時機，以分批的步調逢低佈局掌握中長期投資的機會。

這波股債市場震盪源於美國總統川普試圖通過關稅縮減美國貿易赤字並緩解財政壓力，但已引發全球經濟不確定性加劇。凱基投信表示，川普的對等關稅政策帶來多重複雜影響。首先，從國際收支平衡理論來看，若美國貿易赤字真的因關稅縮減，美國的資本帳盈餘也將同步下降，減少美元回流投資於美股及其他美元資產的動能。其次，關稅推高美國短期通膨及物價水準，壓抑消費者的購買力或企業的利潤，削弱經濟動能。

同時，美國政府的支出撙節導致市場憂慮美國經濟成長的放緩，造成美元未能走強，這現象若持續，將可能加劇輸入性通膨，對美國經濟構成雙重負擔。在面臨通貨膨脹壓力的情況下，聯準會難以迅速降息來穩定市場。如果聯準會過早釋放寬鬆政策的訊號，反而可能會加深市場的恐慌情緒，所以金融市場也必須反應並調整對「Fed Put」(市場下跌聯準會將會介入)時間表的預期。

正面來看，若川普政府的長期目標是吸引企業回流美國製造，但其高成本讓企業意願不高，供應鏈的重組曠日廢時，短期內可能難看見成果。於此同時，歐洲與中國大陸正加大財政支出以刺激經濟，對抗關稅衝擊，全球經濟展現一定韌性。

凱基投信表示，面對美國政府財政赤字及債務水準偏高的問題，川普政府的確試圖在尋找解方。然而反覆無常的關稅政策已加深市場的不確定性，尤其美國若是對多國同時大幅加徵關稅的做法將可能適得其反，削弱盟友支持，甚至引發其他國家的報復性杯葛。雖然對等關稅有可能在一定程度上改善美國的商品貿易赤字，但其是否真能達到「讓美國再次偉大」的效果仍將受限於全球經濟的複雜性和對手國的反應。

經濟理論上，對等關稅難以在不引發負面效應的情況下實現川普縮減赤字或提振製造業的目標，甚至其真實意圖是否如此也仍存疑 (政治因素或其他考量)。根據過往經驗，川普可能在取得部分成果（如越南等國已宣布降低對美關稅）後宣稱勝利並適度讓步，避免全面貿易戰造成的深度經濟衰退，因這與美國自身利益相悖。