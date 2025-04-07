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台股大跳水牽連房市？ 一張圖看歷年股災如何影響房市

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
川普對等關稅祭出後重擊全球股市，房市恐難置身事外。住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，雖然股災發生原因不同，但若是經濟型股災，對房市交易量仍有一定影響。本報資料照片
川普對等關稅祭出後重擊全球股市，房市恐難置身事外。住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，雖然股災發生原因不同，但若是經濟型股災，對房市交易量仍有一定影響。本報資料照片

美國總統川普祭出對等關稅後重創全球股市，房市也難置身事外。住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，雖然股災發生原因不同，但若是經濟型股災，對房市交易量仍有一定影響，且現在房市還留有去年9月中央銀行第七波信用管制餘波，今年全台買賣移轉棟數恐怕創下自2019年疫情以來新低，面臨30萬棟保衛戰。

徐佳馨指出，根據歷年股災經驗，若政府推出寬鬆政策，多能帶動房市回溫。統計內政部買賣移轉資料，觀察10次股災中，有5次隔年移轉棟數增加，2003年SARS、2018年美中貿易戰、2020年COVID-19疫情後。

徐佳馨補充，若如1997年亞洲金融風暴與2000年網路泡沫，造成長時間的經濟傷害，股票市值大量蒸發，災情慘重加上當時平均房貸利率超過6%，房市表現便難以期待。至於2015年中國大陸股災隔年買賣移轉棟數僅24.5萬棟，創下歷史低點，則是因房地合一所得稅初上路，重挫房市信心，交易量急速緊縮，不過隔年因諸多區域房價盤整吸引買方回籠，當時並無打炒房新政，加上資金動能強勁，不動產市場立即谷底回升。

徐佳馨說，此次川普關稅戰所帶來股災，已創下歷年最大跌幅，不僅衝擊總體經濟，也可能大幅打壓投資置產族群信心，加上去年9月央行第七波信用管制餘波仍在，全台房市買氣已於今2025年第1季跌入谷底，如今適逢全球性股災，恐怕今年全台買賣移轉棟數將創下自2019年疫情以來新低，面臨30萬棟保衛戰。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，雖說股災總是財富重分配的時機，有些民眾認為股市重挫可間接衝擊房市，期待搶進房市低點，不過房地產因為變現速度慢，流動性較差，往往反應較慢，現階段又有央行選擇性信用管制與金檢兩大壓力，恐怕很難樂觀，市場雖有所謂「賣房救股」之說，不過實務上因過戶等流程較不可能出現這種狀況，但自用型購屋人或可在這段時間內積極看屋，有機會能夠買到優質好宅。

台灣歷次股災之房市表現。圖／住商機構提供
台灣歷次股災之房市表現。圖／住商機構提供

台股 關稅

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