連護盤大軍都不敢接刀 台股近午盤成交量陷入停滯 大盤再逼近最低點

為搶救台股，今日上午大型行庫和政府基金進場護盤，不過由於台積電重要權值股幾乎全面跌停，整體跌勢難挽，市場悲觀氣氛太濃厚，使得護盤資金在10時半之後就先收手，整個成交量也幾乎陷入停滯，近1小時之內僅約增加不到200億元。券商及法人指出，該是國安基金出動的時機了。

至接近中午12時，大盤指數2068點已快接近今日的盤中最低點，下午收盤前會否再有最低點，有待觀察。券商指出，早上高掛的賣單，現在僅消化一半，因為投資人不敢進場接，所以賣不出去，政府護盤大軍也怕浪費子彈，所以在開盤之後進場，並締造千億成交量後，已暫時不再進場。

市場已傳出，國安基金今日下午提前召開臨時委員會議，法人指出，國安基金進場除了實質加碼，更重要的是安定投資人信心的象徵意義，尤其美國總統川普的對等關稅風暴已嚴重影響市場信心，造成非理性的恐慌賣股，已符合國安基金啟動條件。

由於今日的賣單因為沒有買方接手，恐怕無法當日就消化完，法人估計，明日恐怕再跌半根停板，融資斷頭造成的賣壓到底多大，將在周四上午開出第一盤就會明朗。