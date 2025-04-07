恐慌指數飆45 中性策略：動態減少股票、增加債券配置

美國於4月5日起對所有國家徵收10%基準關稅，另外在4月9日起對貿易逆差較大之國家，額外徵收對等關稅。台股方面，市場推估關稅影響下，電子與傳產依各自供應鏈地位合理轉嫁空間為5~30%，對台灣企業獲利影響至少下修5%。費半指數上周四、上周五跌幅達9.9%及7.6%，標普500指數上周五下跌5.9%，是自2020年3月以來最大跌幅，衡量投資人焦慮程度指標的芝加哥選擇權交易所波動率指數VIX恐慌指數躍升至45.32，攀抵2020年4月以來最高。

新光投信指出，對等關稅遠超乎市場預期，市場開始擔心的不是停滯性通膨，而是未來衰退機率大幅提升。市場過去認為關稅將使通膨居高不下，引發停滯性通膨，但針對最新對等關稅稅率，市場開始認為過高的關稅將抑制終端消費，即使短期物價將受關稅影響推升，最終會因消費者不願消費而下行。若按照目前關稅政策來看，市場預期聯準會將加速降息（年內升至4碼），因通膨居高不下是暫時，中長期將走向經濟衰退的可能性大幅提升，美國10年期公債殖利率已快速下行跌破4%。

新光投信表示，由於各國反擊措施／幅度難以預估，建議投資人以新光全球債券基金、新光BBB投等債20+（00970B）為配置核心，同時兼具抗震和領息，4月7日為00970B參與本次除息之最後買進日。股票型資產可視VIX指標而動態酌量低接，定期定額者應趁勢把握難得低檔扣款時機，加大扣款頻率／提高扣款金額都是很好應對策略。但留意4月中旬開始進入美股財報季，各企業若大幅下修今年展望，本益比將再面臨重新評價（re-rating），其中Microsoft近日已傳出將暫緩部分AI投資，應同步留意其他企業面對關稅政策的因應策略。

觀察過去幾次大利空事件（金融海嘯、歐債危機、陸股崩盤、新冠疫情、日圓套利等），當VIX＞45時，通常顯示短期底部可能將至，恐慌性拋售後股市高機率獲得一定反彈，但面對未來的不確定性，市場將需要更多的信心恢復，加上川普第二次執政後更不可預測，建議動態調至中性配置，持續關注關稅談判、企業展望及聯準會談話。