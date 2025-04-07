快訊

飼主遛狗未牽繩…疑混種比特犬咬傷男童縫16針 鄰怒控：前科累累

西螺大橋上爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 顏清標今天說話了

本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合「看準時機投入」：存款能瞬間上揚

美中關稅戰開打 法人評估這檔IC設計股或受惠轉單

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
圖為IC設計產品示意圖。（路透）
圖為IC設計產品示意圖。（路透）

美國對中國大陸商品徵收34%對等關稅後，中國大陸緊接著宣布對所有美國商品徵收34%報復性關稅。法人評估，IC設計產業直接影響性較低，其中，聯發科（2454）在價格或技術相較同業具競爭力，有機會獲得轉單。

投顧法人分析，美國手機市占率排名依序為蘋果、三星、摩托羅拉、谷歌，而個人電腦、網通產品組裝供應鏈多位於中國大陸、東南亞甚至墨西哥，晶片將出口至供應鏈後進行組裝。

法人認為，美國對進口產品加徵關稅對聯發科這類的晶片公司不會有直接影響，但供應鏈可能遭要求分攤關稅成本，且根據美國官方說法，後續可能仍有針對晶片的個別稅率，將直接影響晶片價格。另終端產品將因關稅使售價提高，進而使需求下降影響出貨量。

若僅針對終端產品課徵關稅，同業一樣會受到關稅影響，法人表示，聯發科在產品價格較同業具有競爭優勢，在關稅使產品成本提高的狀況下，有望以較低廉成本取得更多市占，但若後續針對非美晶片課稅，聯發科美系競爭對手將擁有成本優勢，需關注後續個別課稅細項。

另一方面，高通主要客戶為陸廠手機品牌，相關製造供應鏈主要位於中國大陸、印度等，中國大陸實施對等關稅將影響高通晶片出口至中國大陸製造商成本，有利聯發科成本優勢將進一步提升。

考量陸系品牌廠為避免手機成本提升，使售價上漲進而影響終端需求，或因成本上升使獲利能力下降，可能將訂單轉向較具性價比的聯發科，及紫光展銳、海思等本土廠商，聯發科在技術上仍較具優勢， 預期在旗艦機市占率將因此提升。

台股 關稅

延伸閱讀

關稅戰2.0正式來襲 衝擊經濟與原油需求

川普關稅風暴來襲 韓股開盤跌逾5%暫停程式交易

影／對抗關稅衝擊政院邀朝野會商 黃國昌要求全程直播

美國關稅新政引發市場震撼 對東哥遊艇衝擊有限

相關新聞

庫存00713、00915、00970B...質押整戶率降到164% 達人示警：預留補槓桿空間

這幾天全球金融市場風聲鶴唳。美國總統川普宣布將對台灣施加32%的對等關稅，此消息震撼市場，投資人憂心忡忡。 週五（4月4日）美股重挫，三大指數跌幅均超過5%。

台股大盤跌停！切記股票「流動性風險」：沒人買只是一串數字

美股負乖離超大，應該跌夠了吧？ 但事實是沒有止跌跡象，目前美股期貨繼續崩，或許台指期開盤也是迅速跌停…

全球股市大跳水！她憶疫情慘痛教訓不離場 眾搖頭怕爆：今年不照歷史走

美國總統川普祭出高額關稅政策，引發全球市場動盪，亞股開盤即血流成河，台股7日開盤不到半小時即有超過1,700檔個股跌停，市場一片慘烈。不過在一片恐慌氛圍中，卻有投資人選擇「閉眼不看」，堅持長期投資不退場，還發文問網友們：「為什麼大家都一直發恐慌文？」引發熱議。

YTR預感震盪「3月出清台股」！決策原因曝 股民朝聖：有遠見

受到川普宣布對等關稅稅率影響，全球股市慘遭空頭血洗，美股四大指數兩天跌幅達9%~16.7%不等，台股今（7）日重跌逾2,000點，盤中失守2萬點。對此，經營65萬訂閱頻道「Men's Game 玩物誌」的Allen

鋼鐵股慘跌 中鋼專家：保持冷靜

關稅風暴鋼鐵股慘跌，中鋼（2002）專家指出，鋼鐵產銷節奏穩定，現實交易狀況並沒有想像中的差，保持冷靜，應該是合理選項。

川普關稅釀股災 台灣房屋周鶴鳴：黑天鵝來襲、資產將重新分配

川普關稅政策重擊全球股市，台股一片綠油油，台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，黑天鵝來襲，經濟陷耐力戰，台灣房市也進入觀望盤整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。