美中關稅戰開打 法人評估這檔IC設計股或受惠轉單

美國對中國大陸商品徵收34%對等關稅後，中國大陸緊接著宣布對所有美國商品徵收34%報復性關稅。法人評估，IC設計產業直接影響性較低，其中，聯發科（2454）在價格或技術相較同業具競爭力，有機會獲得轉單。

投顧法人分析，美國手機市占率排名依序為蘋果、三星、摩托羅拉、谷歌，而個人電腦、網通產品組裝供應鏈多位於中國大陸、東南亞甚至墨西哥，晶片將出口至供應鏈後進行組裝。

法人認為，美國對進口產品加徵關稅對聯發科這類的晶片公司不會有直接影響，但供應鏈可能遭要求分攤關稅成本，且根據美國官方說法，後續可能仍有針對晶片的個別稅率，將直接影響晶片價格。另終端產品將因關稅使售價提高，進而使需求下降影響出貨量。

若僅針對終端產品課徵關稅，同業一樣會受到關稅影響，法人表示，聯發科在產品價格較同業具有競爭優勢，在關稅使產品成本提高的狀況下，有望以較低廉成本取得更多市占，但若後續針對非美晶片課稅，聯發科美系競爭對手將擁有成本優勢，需關注後續個別課稅細項。

另一方面，高通主要客戶為陸廠手機品牌，相關製造供應鏈主要位於中國大陸、印度等，中國大陸實施對等關稅將影響高通晶片出口至中國大陸製造商成本，有利聯發科成本優勢將進一步提升。

考量陸系品牌廠為避免手機成本提升，使售價上漲進而影響終端需求，或因成本上升使獲利能力下降，可能將訂單轉向較具性價比的聯發科，及紫光展銳、海思等本土廠商，聯發科在技術上仍較具優勢， 預期在旗艦機市占率將因此提升。