關稅大刀重挫台股..游淑慧曝投資者心態：噩夢不只今天

台股受到美國川普對等關稅影響，清明連假結束，今天周一一開市，創史上最大跌點、最大跌幅。國民黨議員游淑慧今天在臉書說，看到台股無量下跌，代表只有賣、沒有買，就知道投資者的心態是「惡夢不只今天」。

游淑慧說，聽人家說過股市一句話「正在掉下來的刀，不要用手去接」。今天台股可能是史上最大跌點，但更怕的是還只是「起跌」，跑行程時，看到許多人、不分年齡層都眉頭深鎖。因為他們的積蓄跟財產不斷地消失中，這樣的恐懼和失落正在擴散。

游說，禱告天佑台灣，讓政府和產業界挺過川普這把兇狠的關稅大刀。下午市長蔣萬安也要主動出擊，帶著產業局、財政局、勞動局、社會局、青年局、研考會等相關局處首長，除了要到產業重災區內科外，也會到台北市進出口商業同業公會及台北市商業會，了解業者第一線真實的需求， 「一起動起來，來面對川普的關稅戰」。