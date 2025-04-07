台股寫史上最大跌點 債券 ETF 表現相對抗跌成避風港

川普核彈級關稅大戰來襲，台股7日成史上最慘血洗日，盤中開盤崩跌超過兩千點，寫台股史上單日最大跌點，儘管金管會昨搬出限空令也無力回天，面對川普關稅核爆，盤中台股ETF跌幅逾9%不在少數，相對海外投等債ETF跌幅相對較輕。尤其以4月即將除息的投等債ETF，例如新光BBB投等債20+（00970B）、元大優息投等債（00968B）、台新特選IG債10+（00980B）等投等債ETF，盤中跌幅僅-2%以內，抗跌表現突出。

另外盤中仍上漲的則有群益25年美債（00764B）、元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、統一美債20年（00931B）等。

法人指出，這一兩天台股跌勢難以倖免，後續要觀察融資減肥幅度及台灣隊貿易戰談判進度，甚至要看政府會不會進場護盤，唯市場資金早已棄股轉債，建議投資人在行情波動之際先減少槓桿操作，先轉向債券ETF避險，甚至趁川普新風暴之際，低接月配債券ETF，可以創造較佳配息報酬表現。

根據各投信官網統計，從本周起，將有7檔月配息債券ETF展開除息，新光BBB投等債20+ETF率先打頭陣，7日為除息最後買進日，正好遇上台股史上大跌點日，券商財富管理主管表示，面對川普關稅利空，建議回歸到ETF長線投資的本質，行情波動之際先減少槓桿操作，資金可轉向月配息債券ETF，挑選具穩定配息的投等債ETF，趁股價順勢回檔之際進場，反而有機會掌握更佳的配息報酬。

新光投信表示，川普對等關稅超乎市場預期，市場迅速作出衰退定價，使恐慌指數VIX跳升至45以上，攀升至2020年4月以來最高，回顧過去紀錄，當VIX跳升逾45以上，反映市場處於「極度恐慌」階段，資金往往大量湧向美國公債及投資等級債券避險；而黃金傳統被視為避險資產，唯短線漲幅已高，加上德國傳出擬從美國撤出1,200噸黃金儲備，在目前川普新風暴之際並未發揮避險功能，反而被市場趁勢逢高調節。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌建議，川普關稅新風暴剛起，中國大陸即率先反擊，未來各國反擊措施和幅度難以預估下，建議投資人回歸到ETF長線投資的本質，在行情波動之際減少槓桿操作，可留意美公債、美長天期BBB級投等債布局機會，並視VIX指標分批低接月配息這類債券ETF，如果是定期定額存債族，更應把握難得低檔扣款時機不中斷，甚至加大扣款金額或扣款頻率，以化市場利空危機為投資轉機。