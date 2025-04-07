金融股重挫、公股金控也跌停 僅華票盤中跌幅約5%

美國關稅海嘯使全球股市重挫，台股歷經兩天休市後7日開盤，台股早盤即崩跌逾兩千點，重挫逾9%，台指期更跌停鎖死。向來穩盤的金融股也多檔跌停鎖死，富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）等皆跌停，四家上市公股金控中，第一金（2892）、華南金（2880）跌停，兆豐金（2886）、合庫金（5880）盤中也跌超過9%，跌幅較小的僅剩華票（2820），下跌約5%。

美國總統川普祭出大規模對等關稅，造成包括美國在內多個國家陷入股災風暴，川普6日維持強硬態度表示，除非解決貿易逆差問題，否則不會在關稅上讓步。川普堅持「美國不會再和你們國家有貿易赤字，我們不做這種事，因為對我來說，赤字就是損失，我們要的是順差，最糟也得打平」。

川普透露已經和多國領導人談過，「來自歐洲、亞洲和世界各地。他們都急著想達成協議，但除非他們每年付我們很多錢，否則沒得談」。

7日台股各類股全墨，金融指數也重跌9.86%，富邦金、國泰金、中信金、凱基金等皆跌停，四家上市公股金控中，第一金、華南金跌停，兆豐金、合庫金盤中也跌超過9%，彰銀（2801）盤中跌幅逾8%，僅華票盤中跌幅逾5%。