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台股出現史上最大跌點 統一領軍食品股、表現優於大盤

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

台股7日出現史上最大跌點，統一（1216）領軍食品股逆勢抗跌，內需概念股出頭天，統一企業抗跌，跌幅不到7%，同集團生產油脂大廠大統益（1232）下滑幅度更不到4%，味全（1201）也是逆勢抗跌，下滑幅度在7%內。

統一企業董事長羅智先日前就針對美國總統川普後各種關稅政策，對於企業一定有影響，就像颱風要來侵襲，只能做好各種防颱準備，不能寄望颱風吹什麼地方，美國總統川普上任後，每天都有不同的劇本，一定會有衝擊，日子還是要過，太陽還是照樣升起，只能維持企業穩健進步，才能在變動中逆勢突圍。

食品股為內需概念股，都是以民生必需品為主，今天在統一領軍下，成為台股各類股當中跌幅最小的族群，盤中下滑幅度約7.5%，較其他外銷族群抗震，統一、味全（1201）、大成（1210）、黑松（1234）、卜蜂（1215）、泰山（1218）、南僑（1702）及佳格（1227）等，今天都是台股少數沒有殺到跌停鎖住的個股。

法人分析，這波股災是全球性，大家恐懼不知道要多久，所以出現停損情況，內需概念股都是以民生必需品為主，只要股利穩健，投資人抱股也會比較有信心。

台股 關稅

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