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台股重摔只是開始？作家警告：就業市場8成人力不妙、失業潮來了
美國總統川普祭出高額關稅政策，引發全球市場動盪，亞股開盤即血流成河，台股今（7）日重挫超過2千點，出現破千檔跌停的慘況。對此，作家「漂浪島嶼」直言，真正的問題是科技、傳統產業，5成靠外銷，占台灣就業市場8成人力，一旦受高關稅影響，恐怕引發失業潮。
作家「漂浪島嶼」臉書發文表示，現在不只是盤面「慘綠」，也反映出民眾的焦慮與恐慌。他指出，許多人擔心股市繼續下探，但更值得關注的是，台灣有一半產業仰賴出口，整體勞動市場有8成靠相關供應鏈支撐，一旦工廠遭遇停工、關閉潮，恐將引爆失業風暴，才是真正影響民生的根本危機。
「漂浪島嶼」進一步指出，這波關稅制裁不僅針對中國，更是全面掃蕩式的「通殺」，連南進政策下的轉單產能也無法倖免，形容台灣產業正面臨最寒冷的冬天。他也忍不住感嘆，「希望川普撐不久，多邊談判總比一刀通殺好，高物價終究會讓美國人民也受不了」。
面對川普祭出關稅重拳，行政院副院長鄭麗君也將領軍談判小組。她6日指出，政府將透過對美談判，爭取改善對等關稅，包括下修特定項目關稅、擴大對美採購投資，未來不只台積電，其他企業對美投資也將顯著成長。
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