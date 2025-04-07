該如何救援台積電、聯電？專家：現階段「這招」應變

美國緊咬台灣，課32%關稅不夠，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，美國將從台灣奪回晶片製造業，美國總統川普也宣示接下來將會對晶片課稅。對此，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真7日表示，很顯然的美方對台灣半導體「其實背後還有更多的盤算」。

至於市場甚囂塵上的台積電（2330）與英特爾（Intel）合資，以及聯電（2303）將與格芯（GlobalFoundries）合併的傳聞，劉佩真則是建議，現階段宜採取「以拖待變」方式來因應。

美國總統川普對全球祭出對等關稅，晶片業者不諱言：「最擔心的狀況還是來了」，即便半導體目前仍未在最新關稅政策適用範圍，但全球景氣難逃影響，終端買氣勢必受挫，不僅美國市場銷售堪虞，原本期待今年晶片市況成長的期待也恐落空，接下來法說會旺季恐出現業者下修展望潮。

此外，針對傳聞不斷的「賣完大哥賣二哥」，劉佩真分析指出，即便台積電已經宣布將會赴美加碼投資1,000美金，但是似乎從近期美國總統川普到美國商務部長盧特尼克的發言，都在在顯示美方對於台灣半導體的要求，其實是更多的。也就是說「美方現在還是相當覬覦台灣半導體產業的競爭優勢」，在這部分美方還是希望能夠掌握更多。

劉佩真示警，據此研判，美方對於台灣半導體「背後還有更多的盤算」。當然，這也隱含著美方將會持續推動台積電救援英特爾事宜，以及聯電與格芯的合併案。對於「大哥和二哥」後續可能會有的其他發展，需密切關注。

劉佩真還提到，如果台積電中、長期加碼對美國投資，雖然會使得其在台灣本土的生產比重有所降低，但至少仍維持著台積電的獨立性經營，同時也能維持它無可取代的地位。但是，若台積電和英特爾合資成立另外一家公司，便會對於台積電在關鍵技術上產生有外流風險的破口，而這部分則是市場上比較不願意看到，也認為是比較差的選項和情境。

劉佩真表示，由於現階段英特爾內部對於與台積電合資一事本身也是持有比較反對的聲浪，因為建議在這件事情上，希望能夠儘量持續採取「以拖待變」的態勢來因應。

至於聯電和格芯的合併案，同樣也是傳得沸沸揚揚。對此，劉佩真分析指出，這部分則是透漏出其實美方還是希望藉由聯電的成熟製程和特殊製程，來形成美方的助力。也就是說，美方希望藉由聯電的營運基礎，在未來能夠對抗大陸成熟製程的強力挑戰和競爭。

劉佩真認為，美國總統川普、美國商務部長盧特尼克對於晶片關稅隨後就會宣布，以及將從台灣奪回晶片製造業的發言，確實已對台灣半導體業形成極大壓力，廠商持續嚴陣以待。