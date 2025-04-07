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台股開盤急殺逾2000點 張善政：全球股市面臨挑戰 國安基金快進場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
美國提高對台關稅恐衝擊桃園產業外銷發展，桃園市長張善政今受訪表示，這是全球的過渡期，相信產業之後還是會找到自己的方向。記者朱冠諭／攝影
美國提高對台關稅恐衝擊桃園產業外銷發展，桃園市長張善政今受訪表示，這是全球的過渡期，相信產業之後還是會找到自己的方向。記者朱冠諭／攝影

美國提高對台關稅恐衝擊桃園產業外銷發展，桃園市長張善政昨分別聯繫竹竹苗首長，盼提出應變策略。他今受訪重申，這時中央跟地方應該好好合作、共體時艱，也希望大家不要驚慌，這是全球的過渡期，大家平常心度過後，相信產業還是會找到自己的方向。

台股今開盤即跳空重挫，張善政今早出席「桃園桐花祭」活動後受訪表示，看美股過去幾天的跌勢就知道經過清明連假以後，今天台股的趨勢絕對是下跌的，未來一陣子全球股市都會面臨一樣的挑戰，他認為一方面國安基金要趕快進場，設法穩住股市；二來大家也不要驚慌，因為這是全球的過渡期，大家就是平常心，度過這個過渡期後，相信產業還是會慢慢復甦。

媒體詢問，針對美國的關稅新制，會不會覺得中央反應太慢？張回，面臨國家這麼重大的挑戰，不管中央、地方大家都要一起集思廣益，因此他號召新竹市、新竹縣跟苗栗縣首長，一起會商討論地方產業面臨的困難。

張善政表示，現在正是桃竹苗大矽谷推動的重要時刻，原來的規畫裡，很多產業是不是需要調整，特別是需要去發展一些更有技術內涵的產業，他認為是將來的方向，至於怎麼做，就是等4個縣市首長會商後再給中央更具體的建議。

至於外界批賴政府這次應對進退失序，張善政則說，這個時候不要再手指頭指來指去，大家應該要共體時艱，不管時間早晚，只要能夠想出對策都是非常有用的。

台股 關稅

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