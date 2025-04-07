全球股市大跳水！她憶疫情慘痛教訓不離場 眾搖頭怕爆：今年不照歷史走

美國總統川普祭出高額關稅政策，引發全球市場動盪，亞股開盤即血流成河，台股7日開盤不到半小時即有超過1,700檔個股跌停，市場一片慘烈。不過在一片恐慌氛圍中，卻有投資人選擇「閉眼不看」，堅持長期投資不退場，還發文問網友們：「為什麼大家都一直發恐慌文？」引發熱議。

原PO在Dcard透露，目前持股成本約80萬元，雖然帳面虧損不少，但她打算「雙眼一閉，5月再開股市APP」，表示不打算停損離場，只會逢低加碼，展現堅定的長期投資信念。

她也分享自己過去的經驗，回憶起疫情爆發時股價一度崩跌，當時因為擋不住恐慌情緒而跟著賣出，結果兩年後那些股票都漲回、甚至超過原本的價格，讓她懊悔當初過早出場，因此這次決定不再犯同樣錯誤。

她更表示，「我目前想到會一直發恐慌文，可能是因為有人要做空，但又怕大家加碼，結果空失敗」，反而鼓勵其他投資人冷靜應對、長期看待市場波動。

貼文一出，許多網友仍抱持悲觀態度，「疫情那時，台積電還沒送人」、「疫情的時候是以為會經濟大衰退，殊不知是科技業大爆發，情況完全不一樣，川普很瘋，妳應該要怕」、「妳以為5月就跌完了嗎？」、「520還不知道總統又有什麼驚人發言」、「因為妳才放80（萬）」、「今年根本不照歷史走，怕爆」。

不過也有網友為原PO說話，「留言區是認真的嗎？一堆說什麼才80的，投資不就是要把自己不在乎的錢投進去嗎？這麼恐慌的話你們也可以只投80啊，沒有人叫你們投那麼多，然後自己嚇自己」、「歷史告訴我們，每次都會回來，加碼就對了」、「韭菜才會怕東怕西」、「持續買進，十年後再回來看」。