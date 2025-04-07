台積電打開跌停？操盤人：難！跌停委賣股票市值即達千億元

台股7日在美國總統川普對等關稅海嘯衝擊中，指數在盤中大跌約2,060點、上市跌停家數高達900家附近，其中，雖市場期待政府基金進場護盤、敲開權王台積電（2330）跌停價，以化解大盤跌勢，但操盤人指出，此舉相當難，因為台積電盤中跌停委賣的市值即達千億元。

市場法人指出，台股7日盤中出現最大不利的投資訊號，即是市場流動性危機，以台指期來說，開盤就鎖死跌停價位，截至盤中量能不到1,300張、較前一日的6.5萬張大幅萎縮，流動性出現極大隱憂，造成許多期貨多單無法斷頭、停損中，多單損失恐進一步擴大，而在其它個股上，也出現類似狀況。

雖市場投資人期待政府基金可以大舉進場、化解流動性危機，不過，操盤人指出，以盤中的台積電跌停委賣張數高達12.6萬張來計算，這些想賣、卻賣不掉的股票市值來到千億元，金額已超過八大公股行庫、投信等國家隊的能力，因此，若國際間沒有重大利多消息，7日台積電欲敲開跌停價位的難度，將不小。