台股暴跌 股民問0050若跌破148元還要辦分割嗎？

台股7日盤中暴跌超過2,000點，台灣規模最大的ETF－元大台灣50（0050）也跟著跌停，殺到158.4元。有股民好奇如果台股繼續跌，0050淨值低於元大投信提出的試算表下限148元，還要辦分割嗎？答案是，只要受益人投票通過就會辦分割，只是倍數繼續往下，例如4月24日淨值介於147.92元至184.89元是四倍，再低可能就依序降至三倍。

備受注目的元大台灣50股票分割（拆股）計畫4月2日啟動，投資人可於4月2日至4月21日透過APP進行電子投票、或透過紙本方式郵寄表決票。若順利通過，假如1拆10，股價會變為原先的1/10，持有股數變為10倍。

元大台灣50分割議案通過條件為持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數二分之一以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數二分之一以上同意，若通過，元大台灣50將以受益人會議當日（4月24日）ETF淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。舉例而言分割倍數如為1：5，每單位淨值會除以5，而持有股數會除以5，其他倍數亦然。

元大投信在先前發出的新聞稿，已經提醒投資人，元大台灣50非絕對以5倍進行分割，因近期市場波動較大，舉例來說，若4月24日ETF淨值介於147.92元至184.89元間，實際分割倍數為4倍；若淨值介於184.9元至221.87元間，實際分割倍數為5倍；若淨值介於221.88元至258.86元間，實際分割倍數則為6倍。

元大投信同時提醒，元大台灣50完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，持續建議投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。