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全球股市大逃殺 中國信託投信提三面向投資策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川普投下關稅震撼彈。（路透）
川普投下關稅震撼彈。（路透）

美國總統川普提出對等關稅，稅率大幅高於預期，引發全球股市大跌。中國信託投信從三大面向提出投資策略，首先是觀察各國關稅談判進展再行布局；二是建議長線投資人利用美股本益比估值低於歷史平均水準時，逢低布局美股市值型ETF；三是聚焦台股半導體產業的長期優勢，分批布局半導體ETF，待關稅戰明朗後帶動反彈。

中國信託投信指出，川普的談判風格向來以「開高價格、逐步協商」為特點，這次對等關稅政策也不例外。參考美加墨協定談判多次延後的經驗，4月9日正式實施前的轉圜空間仍存，加上財政部長貝森特的表態「只要不報復，最高稅率將維持目前水準」，顯示美國意在透過談判獲取利益，而非全面開戰。各國在選擇有限的情況下，多傾向與美國協商，避免報復性關稅惡性循環。短期內市場雖因經濟下行風險升高而波動加劇，但若談判取得進展，市場情緒可望逐步回穩。

此外，儘管關稅政策帶來短期震盪，但當前市場估值已反映部分風險，為中長線投資人創造進場機會。目前標普500指數預估本益比為18.8倍，低於過去10年平均19.8倍；納斯達克指數預估本益比約23倍，亦低於2022年聯準會升息高峰時的24倍。科技股在政策不確定性下若持續回落，其估值吸引力將進一步提升。企業雖可能因資本支出趨保守及AI發展不確定性而略為下修全年盈餘指引，但下半年若政策明朗，財測擊敗預期的可能性仍存，因此投資人可聚焦美股市值型ETF。

中國信託投信表示，歷史經驗顯示，市場在面對重大政策衝擊時，往往過度反應，隨後在不確定性消退後反彈。對於長線投資人而言，當前估值回歸合理區間，正是逐步建倉的時機。建議聚焦具長期成長潛力的產業，如科技與醫療，並搭配分散配置策略，以降低短期波動風險。

台股在這波關稅風暴中並非全然被動，半導體產業憑藉其不可替代的供應鏈地位及技術優勢，具備一定的談判話語權。台灣半導體產業在上游領域享有高毛利與穩定營運能力，即便關稅戰加劇，企業已研議分散生產據點與強化成本控管等應變措施，展現韌性。然而，若全球通膨因關稅上升而壓抑消費需求，終端市場可能受到衝擊，投資人仍需謹慎評估。

長期來看，美國無法自給的半導體供應鏈高度依賴台灣，川普希望半導體回美生產，但這非短期內可達成，且還有人力、環境等問題須克服，估最後僅有最先進且涉及國安製程有機會回美生產。一旦關稅戰塵埃落定，市場波動回穩，半導體產業有望率先反彈並帶動台股上揚。建議投資人可關注台積電（2330）等龍頭企業，以及相關設備與材料供應商，在市場修正時分批布局半導體ETF，掌握未來反彈契機。

台股 關稅

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